信号部分
信号 / MetaTrader 4 / My Authors Programs
Konstantin Kulikov

My Authors Programs

Konstantin Kulikov
1条评论
可靠性
40
7 / 8.9K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 538%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
814
盈利交易:
731 (89.80%)
亏损交易:
83 (10.20%)
最好交易:
114.48 USD
最差交易:
-56.12 USD
毛利:
1 738.66 USD (87 463 pips)
毛利亏损:
-662.68 USD (41 773 pips)
最大连续赢利:
86 (91.37 USD)
最大连续盈利:
164.92 USD (17)
夏普比率:
0.17
交易活动:
83.36%
最大入金加载:
9.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.38
长期交易:
454 (55.77%)
短期交易:
360 (44.23%)
利润因子:
2.62
预期回报:
1.32 USD
平均利润:
2.38 USD
平均损失:
-7.98 USD
最大连续失误:
4 (-5.18 USD)
最大连续亏损:
-114.56 USD (3)
每月增长:
10.83%
年度预测:
131.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
114.73 USD (15.56%)
相对跌幅:
结余:
15.56% (114.73 USD)
净值:
10.33% (105.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 80
EURCAD 77
USDCHF 72
GBPCAD 57
EURUSD 57
EURGBP 53
AUDCHF 38
GBPAUD 34
AUDJPY 34
CADCHF 29
GBPUSD 29
EURAUD 28
AUDNZD 24
EURCHF 19
GBPJPY 18
AUDUSD 17
GBPCHF 17
USDJPY 17
CADJPY 17
CHFJPY 14
AUDCAD 13
EURJPY 13
EURNZD 13
NZDUSD 10
NZDJPY 9
NZDCAD 9
NZDCHF 7
GBPSGD 5
XBRUSD 1
XAUUSD 1
XAGUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 34
EURCAD 92
USDCHF 76
GBPCAD 45
EURUSD 114
EURGBP 30
AUDCHF 28
GBPAUD 29
AUDJPY 41
CADCHF 17
GBPUSD 36
EURAUD 29
AUDNZD 23
EURCHF 21
GBPJPY 61
AUDUSD 29
GBPCHF 16
USDJPY 35
CADJPY 157
CHFJPY 29
AUDCAD 18
EURJPY 37
EURNZD 19
NZDUSD 28
NZDJPY 5
NZDCAD 16
NZDCHF 3
GBPSGD 0
XBRUSD 7
XAUUSD -2
XAGUSD 3
BTCUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD -1.2K
EURCAD 5.3K
USDCHF 4.4K
GBPCAD 3.4K
EURUSD 4.9K
EURGBP 873
AUDCHF 1.2K
GBPAUD -1.4K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 2.4K
EURAUD 1.7K
AUDNZD 1.9K
EURCHF 1.1K
GBPJPY 6.7K
AUDUSD 2.3K
GBPCHF 1K
USDJPY 3.3K
CADJPY 2.2K
CHFJPY 330
AUDCAD 1.4K
EURJPY 2.2K
EURNZD 2.9K
NZDUSD 1.6K
NZDJPY -370
NZDCAD 2.1K
NZDCHF 96
GBPSGD -84
XBRUSD 729
XAUUSD -192
XAGUSD 66
BTCUSD -8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +114.48 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +91.37 USD
最大连续亏损: -5.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.25 × 16
FPMarketsSC-Live4
0.38 × 190
Axi-US12-Live
1.32 × 217
VantageInternational-Live 22
1.46 × 78
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
1.80 × 93
VantageInternational-Live 3
1.88 × 235
ICMarketsSC-Live26
2.44 × 150
ICMarketsSC-Live17
4.37 × 73
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Pepperstone-Edge11
4.80 × 5
RoboForex-ECN
5.13 × 90
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
11.62 × 418
FXGiants-Real9
23.50 × 2
OctaFX-Real3
122.33 × 21
查看详细统计，请 登录 或者 注册


Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade

Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing

平均等级:
Serge
771
Serge 2025.11.14 02:26 
 

Excellent support from Konstantin and a great package of EAs.

2025.11.13 14:10 2025.11.13 14:10:52  

Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin

查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
My Authors Programs
每月30 USD
538%
7
8.9K
USD
1.3K
USD
40
100%
814
89%
83%
2.62
1.32
USD
16%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载