交易:
814
盈利交易:
731 (89.80%)
亏损交易:
83 (10.20%)
最好交易:
114.48 USD
最差交易:
-56.12 USD
毛利:
1 738.66 USD (87 463 pips)
毛利亏损:
-662.68 USD (41 773 pips)
最大连续赢利:
86 (91.37 USD)
最大连续盈利:
164.92 USD (17)
夏普比率:
0.17
交易活动:
83.36%
最大入金加载:
9.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.38
长期交易:
454 (55.77%)
短期交易:
360 (44.23%)
利润因子:
2.62
预期回报:
1.32 USD
平均利润:
2.38 USD
平均损失:
-7.98 USD
最大连续失误:
4 (-5.18 USD)
最大连续亏损:
-114.56 USD (3)
每月增长:
10.83%
年度预测:
131.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
114.73 USD (15.56%)
相对跌幅:
结余:
15.56% (114.73 USD)
净值:
10.33% (105.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|80
|EURCAD
|77
|USDCHF
|72
|GBPCAD
|57
|EURUSD
|57
|EURGBP
|53
|AUDCHF
|38
|GBPAUD
|34
|AUDJPY
|34
|CADCHF
|29
|GBPUSD
|29
|EURAUD
|28
|AUDNZD
|24
|EURCHF
|19
|GBPJPY
|18
|AUDUSD
|17
|GBPCHF
|17
|USDJPY
|17
|CADJPY
|17
|CHFJPY
|14
|AUDCAD
|13
|EURJPY
|13
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|10
|NZDJPY
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|7
|GBPSGD
|5
|XBRUSD
|1
|XAUUSD
|1
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|34
|EURCAD
|92
|USDCHF
|76
|GBPCAD
|45
|EURUSD
|114
|EURGBP
|30
|AUDCHF
|28
|GBPAUD
|29
|AUDJPY
|41
|CADCHF
|17
|GBPUSD
|36
|EURAUD
|29
|AUDNZD
|23
|EURCHF
|21
|GBPJPY
|61
|AUDUSD
|29
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|35
|CADJPY
|157
|CHFJPY
|29
|AUDCAD
|18
|EURJPY
|37
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|28
|NZDJPY
|5
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|3
|GBPSGD
|0
|XBRUSD
|7
|XAUUSD
|-2
|XAGUSD
|3
|BTCUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|-1.2K
|EURCAD
|5.3K
|USDCHF
|4.4K
|GBPCAD
|3.4K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|873
|AUDCHF
|1.2K
|GBPAUD
|-1.4K
|AUDJPY
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|GBPUSD
|2.4K
|EURAUD
|1.7K
|AUDNZD
|1.9K
|EURCHF
|1.1K
|GBPJPY
|6.7K
|AUDUSD
|2.3K
|GBPCHF
|1K
|USDJPY
|3.3K
|CADJPY
|2.2K
|CHFJPY
|330
|AUDCAD
|1.4K
|EURJPY
|2.2K
|EURNZD
|2.9K
|NZDUSD
|1.6K
|NZDJPY
|-370
|NZDCAD
|2.1K
|NZDCHF
|96
|GBPSGD
|-84
|XBRUSD
|729
|XAUUSD
|-192
|XAGUSD
|66
|BTCUSD
|-8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +114.48 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +91.37 USD
最大连续亏损: -5.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.25 × 16
|
FPMarketsSC-Live4
|0.38 × 190
|
Axi-US12-Live
|1.32 × 217
|
VantageInternational-Live 22
|1.46 × 78
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Pepperstone-Edge01
|1.80 × 93
|
VantageInternational-Live 3
|1.88 × 235
|
ICMarketsSC-Live26
|2.44 × 150
|
ICMarketsSC-Live17
|4.37 × 73
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.62 × 26
|
Pepperstone-Edge11
|4.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 90
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Fyntura-Live
|11.62 × 418
|
FXGiants-Real9
|23.50 × 2
|
OctaFX-Real3
|122.33 × 21
My Authors Programs: https://www.mql5.com/en/users/test-standart/seller
Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade
Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing
Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin
