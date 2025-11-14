시그널섹션
Konstantin Kulikov

My Authors Programs

Konstantin Kulikov
1 리뷰
안정성
40
10 / 14K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 539%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
820
이익 거래:
737 (89.87%)
손실 거래:
83 (10.12%)
최고의 거래:
114.48 USD
최악의 거래:
-56.12 USD
총 수익:
1 740.74 USD (87 699 pips)
총 손실:
-662.68 USD (41 773 pips)
연속 최대 이익:
86 (91.37 USD)
연속 최대 이익:
164.92 USD (17)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
83.36%
최대 입금량:
9.16%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
9.40
롱(주식매수):
458 (55.85%)
숏(주식차입매도):
362 (44.15%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
1.31 USD
평균 이익:
2.36 USD
평균 손실:
-7.98 USD
연속 최대 손실:
4 (-5.18 USD)
연속 최대 손실:
-114.56 USD (3)
월별 성장률:
10.85%
연간 예측:
131.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
114.73 USD (15.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.56% (114.73 USD)
자본금별:
10.33% (105.96 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCAD 80
EURCAD 79
USDCHF 72
GBPCAD 57
EURUSD 57
EURGBP 53
AUDCHF 39
GBPAUD 34
AUDJPY 34
CADCHF 30
GBPUSD 29
EURAUD 28
AUDNZD 24
EURCHF 19
GBPCHF 18
USDJPY 18
GBPJPY 18
AUDUSD 17
CADJPY 17
CHFJPY 14
AUDCAD 13
EURJPY 13
EURNZD 13
NZDUSD 10
NZDJPY 9
NZDCAD 9
NZDCHF 7
GBPSGD 5
XBRUSD 1
XAUUSD 1
XAGUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCAD 34
EURCAD 92
USDCHF 76
GBPCAD 45
EURUSD 114
EURGBP 30
AUDCHF 29
GBPAUD 29
AUDJPY 41
CADCHF 18
GBPUSD 36
EURAUD 29
AUDNZD 23
EURCHF 21
GBPCHF 16
USDJPY 35
GBPJPY 61
AUDUSD 29
CADJPY 157
CHFJPY 29
AUDCAD 18
EURJPY 37
EURNZD 19
NZDUSD 28
NZDJPY 5
NZDCAD 16
NZDCHF 3
GBPSGD 0
XBRUSD 7
XAUUSD -2
XAGUSD 3
BTCUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCAD -1.2K
EURCAD 5.3K
USDCHF 4.4K
GBPCAD 3.4K
EURUSD 4.9K
EURGBP 873
AUDCHF 1.2K
GBPAUD -1.4K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 2.4K
EURAUD 1.7K
AUDNZD 1.9K
EURCHF 1.1K
GBPCHF 1.1K
USDJPY 3.4K
GBPJPY 6.7K
AUDUSD 2.3K
CADJPY 2.2K
CHFJPY 330
AUDCAD 1.4K
EURJPY 2.2K
EURNZD 2.9K
NZDUSD 1.6K
NZDJPY -370
NZDCAD 2.1K
NZDCHF 96
GBPSGD -84
XBRUSD 729
XAUUSD -192
XAGUSD 66
BTCUSD -8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +114.48 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +91.37 USD
연속 최대 손실: -5.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.25 × 16
FPMarketsSC-Live4
0.51 × 213
GoMarkets-Real 10
0.68 × 19
Axi-US12-Live
1.32 × 217
VantageInternational-Live 22
1.46 × 96
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
1.80 × 93
VantageInternational-Live 3
2.20 × 254
ICMarketsSC-Live26
2.44 × 150
RoboForex-ECN
3.70 × 88
TradeMaxGlobal-Live5
3.74 × 23
ICMarketsSC-Live17
4.53 × 87
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Pepperstone-Edge11
4.80 × 5
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
8.45 × 20
Fyntura-Live
10.43 × 421
FXGiants-Real9
23.50 × 2
Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade

Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing

평균 평점:
Serge
771
Serge 2025.11.14 02:26 
 

Excellent support from Konstantin and a great package of EAs.

2025.11.13 14:10 2025.11.13 14:10:52  

Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.