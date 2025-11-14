- 자본
- 축소
트레이드:
820
이익 거래:
737 (89.87%)
손실 거래:
83 (10.12%)
최고의 거래:
114.48 USD
최악의 거래:
-56.12 USD
총 수익:
1 740.74 USD (87 699 pips)
총 손실:
-662.68 USD (41 773 pips)
연속 최대 이익:
86 (91.37 USD)
연속 최대 이익:
164.92 USD (17)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
83.36%
최대 입금량:
9.16%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
9.40
롱(주식매수):
458 (55.85%)
숏(주식차입매도):
362 (44.15%)
수익 요인:
2.63
기대수익:
1.31 USD
평균 이익:
2.36 USD
평균 손실:
-7.98 USD
연속 최대 손실:
4 (-5.18 USD)
연속 최대 손실:
-114.56 USD (3)
월별 성장률:
10.85%
연간 예측:
131.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
114.73 USD (15.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.56% (114.73 USD)
자본금별:
10.33% (105.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|80
|EURCAD
|79
|USDCHF
|72
|GBPCAD
|57
|EURUSD
|57
|EURGBP
|53
|AUDCHF
|39
|GBPAUD
|34
|AUDJPY
|34
|CADCHF
|30
|GBPUSD
|29
|EURAUD
|28
|AUDNZD
|24
|EURCHF
|19
|GBPCHF
|18
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|18
|AUDUSD
|17
|CADJPY
|17
|CHFJPY
|14
|AUDCAD
|13
|EURJPY
|13
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|10
|NZDJPY
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|7
|GBPSGD
|5
|XBRUSD
|1
|XAUUSD
|1
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|34
|EURCAD
|92
|USDCHF
|76
|GBPCAD
|45
|EURUSD
|114
|EURGBP
|30
|AUDCHF
|29
|GBPAUD
|29
|AUDJPY
|41
|CADCHF
|18
|GBPUSD
|36
|EURAUD
|29
|AUDNZD
|23
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|35
|GBPJPY
|61
|AUDUSD
|29
|CADJPY
|157
|CHFJPY
|29
|AUDCAD
|18
|EURJPY
|37
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|28
|NZDJPY
|5
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|3
|GBPSGD
|0
|XBRUSD
|7
|XAUUSD
|-2
|XAGUSD
|3
|BTCUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|-1.2K
|EURCAD
|5.3K
|USDCHF
|4.4K
|GBPCAD
|3.4K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|873
|AUDCHF
|1.2K
|GBPAUD
|-1.4K
|AUDJPY
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|GBPUSD
|2.4K
|EURAUD
|1.7K
|AUDNZD
|1.9K
|EURCHF
|1.1K
|GBPCHF
|1.1K
|USDJPY
|3.4K
|GBPJPY
|6.7K
|AUDUSD
|2.3K
|CADJPY
|2.2K
|CHFJPY
|330
|AUDCAD
|1.4K
|EURJPY
|2.2K
|EURNZD
|2.9K
|NZDUSD
|1.6K
|NZDJPY
|-370
|NZDCAD
|2.1K
|NZDCHF
|96
|GBPSGD
|-84
|XBRUSD
|729
|XAUUSD
|-192
|XAGUSD
|66
|BTCUSD
|-8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +114.48 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +91.37 USD
연속 최대 손실: -5.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.25 × 16
|
FPMarketsSC-Live4
|0.51 × 213
|
GoMarkets-Real 10
|0.68 × 19
|
Axi-US12-Live
|1.32 × 217
|
VantageInternational-Live 22
|1.46 × 96
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Pepperstone-Edge01
|1.80 × 93
|
VantageInternational-Live 3
|2.20 × 254
|
ICMarketsSC-Live26
|2.44 × 150
|
RoboForex-ECN
|3.70 × 88
|
TradeMaxGlobal-Live5
|3.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live17
|4.53 × 87
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.62 × 26
|
Pepperstone-Edge11
|4.80 × 5
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|8.45 × 20
|
Fyntura-Live
|10.43 × 421
|
FXGiants-Real9
|23.50 × 2
Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin
