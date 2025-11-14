SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / My Authors Programs
Konstantin Kulikov

My Authors Programs

Konstantin Kulikov
1 comentário
Confiabilidade
40 semanas
7 / 8.9K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 538%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
814
Negociações com lucro:
731 (89.80%)
Negociações com perda:
83 (10.20%)
Melhor negociação:
114.48 USD
Pior negociação:
-56.12 USD
Lucro bruto:
1 738.66 USD (87 463 pips)
Perda bruta:
-662.68 USD (41 773 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
86 (91.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
164.92 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
83.36%
Depósito máximo carregado:
9.16%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
9.38
Negociações longas:
454 (55.77%)
Negociações curtas:
360 (44.23%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
1.32 USD
Lucro médio:
2.38 USD
Perda média:
-7.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.56 USD (3)
Crescimento mensal:
10.83%
Previsão anual:
131.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
114.73 USD (15.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.56% (114.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.33% (105.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 80
EURCAD 77
USDCHF 72
GBPCAD 57
EURUSD 57
EURGBP 53
AUDCHF 38
GBPAUD 34
AUDJPY 34
CADCHF 29
GBPUSD 29
EURAUD 28
AUDNZD 24
EURCHF 19
GBPJPY 18
AUDUSD 17
GBPCHF 17
USDJPY 17
CADJPY 17
CHFJPY 14
AUDCAD 13
EURJPY 13
EURNZD 13
NZDUSD 10
NZDJPY 9
NZDCAD 9
NZDCHF 7
GBPSGD 5
XBRUSD 1
XAUUSD 1
XAGUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 34
EURCAD 92
USDCHF 76
GBPCAD 45
EURUSD 114
EURGBP 30
AUDCHF 28
GBPAUD 29
AUDJPY 41
CADCHF 17
GBPUSD 36
EURAUD 29
AUDNZD 23
EURCHF 21
GBPJPY 61
AUDUSD 29
GBPCHF 16
USDJPY 35
CADJPY 157
CHFJPY 29
AUDCAD 18
EURJPY 37
EURNZD 19
NZDUSD 28
NZDJPY 5
NZDCAD 16
NZDCHF 3
GBPSGD 0
XBRUSD 7
XAUUSD -2
XAGUSD 3
BTCUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD -1.2K
EURCAD 5.3K
USDCHF 4.4K
GBPCAD 3.4K
EURUSD 4.9K
EURGBP 873
AUDCHF 1.2K
GBPAUD -1.4K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 2.4K
EURAUD 1.7K
AUDNZD 1.9K
EURCHF 1.1K
GBPJPY 6.7K
AUDUSD 2.3K
GBPCHF 1K
USDJPY 3.3K
CADJPY 2.2K
CHFJPY 330
AUDCAD 1.4K
EURJPY 2.2K
EURNZD 2.9K
NZDUSD 1.6K
NZDJPY -370
NZDCAD 2.1K
NZDCHF 96
GBPSGD -84
XBRUSD 729
XAUUSD -192
XAGUSD 66
BTCUSD -8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +114.48 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +91.37 USD
Máxima perda consecutiva: -5.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.25 × 16
FPMarketsSC-Live4
0.38 × 190
Axi-US12-Live
1.32 × 217
VantageInternational-Live 22
1.46 × 78
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
1.80 × 93
VantageInternational-Live 3
1.88 × 235
ICMarketsSC-Live26
2.44 × 150
ICMarketsSC-Live17
4.37 × 73
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Pepperstone-Edge11
4.80 × 5
RoboForex-ECN
5.13 × 90
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
11.62 × 418
FXGiants-Real9
23.50 × 2
OctaFX-Real3
122.33 × 21
Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade

Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing

Classificação Média:
Serge
771
Serge 2025.11.14 02:26 
 

Excellent support from Konstantin and a great package of EAs.

2025.11.13 14:10 2025.11.13 14:10:52  

Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
My Authors Programs
30 USD por mês
538%
7
8.9K
USD
1.3K
USD
40
100%
814
89%
83%
2.62
1.32
USD
16%
1:500
Copiar

