- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
814
利益トレード:
731 (89.80%)
損失トレード:
83 (10.20%)
ベストトレード:
114.48 USD
最悪のトレード:
-56.12 USD
総利益:
1 738.66 USD (87 463 pips)
総損失:
-662.68 USD (41 773 pips)
最大連続の勝ち:
86 (91.37 USD)
最大連続利益:
164.92 USD (17)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
83.36%
最大入金額:
9.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
9.38
長いトレード:
454 (55.77%)
短いトレード:
360 (44.23%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
1.32 USD
平均利益:
2.38 USD
平均損失:
-7.98 USD
最大連続の負け:
4 (-5.18 USD)
最大連続損失:
-114.56 USD (3)
月間成長:
10.83%
年間予想:
131.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
114.73 USD (15.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.56% (114.73 USD)
エクイティによる:
10.33% (105.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|80
|EURCAD
|77
|USDCHF
|72
|GBPCAD
|57
|EURUSD
|57
|EURGBP
|53
|AUDCHF
|38
|GBPAUD
|34
|AUDJPY
|34
|CADCHF
|29
|GBPUSD
|29
|EURAUD
|28
|AUDNZD
|24
|EURCHF
|19
|GBPJPY
|18
|AUDUSD
|17
|GBPCHF
|17
|USDJPY
|17
|CADJPY
|17
|CHFJPY
|14
|AUDCAD
|13
|EURJPY
|13
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|10
|NZDJPY
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|7
|GBPSGD
|5
|XBRUSD
|1
|XAUUSD
|1
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|34
|EURCAD
|92
|USDCHF
|76
|GBPCAD
|45
|EURUSD
|114
|EURGBP
|30
|AUDCHF
|28
|GBPAUD
|29
|AUDJPY
|41
|CADCHF
|17
|GBPUSD
|36
|EURAUD
|29
|AUDNZD
|23
|EURCHF
|21
|GBPJPY
|61
|AUDUSD
|29
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|35
|CADJPY
|157
|CHFJPY
|29
|AUDCAD
|18
|EURJPY
|37
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|28
|NZDJPY
|5
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|3
|GBPSGD
|0
|XBRUSD
|7
|XAUUSD
|-2
|XAGUSD
|3
|BTCUSD
|-1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|-1.2K
|EURCAD
|5.3K
|USDCHF
|4.4K
|GBPCAD
|3.4K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|873
|AUDCHF
|1.2K
|GBPAUD
|-1.4K
|AUDJPY
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|GBPUSD
|2.4K
|EURAUD
|1.7K
|AUDNZD
|1.9K
|EURCHF
|1.1K
|GBPJPY
|6.7K
|AUDUSD
|2.3K
|GBPCHF
|1K
|USDJPY
|3.3K
|CADJPY
|2.2K
|CHFJPY
|330
|AUDCAD
|1.4K
|EURJPY
|2.2K
|EURNZD
|2.9K
|NZDUSD
|1.6K
|NZDJPY
|-370
|NZDCAD
|2.1K
|NZDCHF
|96
|GBPSGD
|-84
|XBRUSD
|729
|XAUUSD
|-192
|XAGUSD
|66
|BTCUSD
|-8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +114.48 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +91.37 USD
最大連続損失: -5.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin
