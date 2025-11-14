シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / My Authors Programs
Konstantin Kulikov

My Authors Programs

Konstantin Kulikov
レビュー1件
信頼性
40週間
8 / 10K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 538%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
814
利益トレード:
731 (89.80%)
損失トレード:
83 (10.20%)
ベストトレード:
114.48 USD
最悪のトレード:
-56.12 USD
総利益:
1 738.66 USD (87 463 pips)
総損失:
-662.68 USD (41 773 pips)
最大連続の勝ち:
86 (91.37 USD)
最大連続利益:
164.92 USD (17)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
83.36%
最大入金額:
9.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
9.38
長いトレード:
454 (55.77%)
短いトレード:
360 (44.23%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
1.32 USD
平均利益:
2.38 USD
平均損失:
-7.98 USD
最大連続の負け:
4 (-5.18 USD)
最大連続損失:
-114.56 USD (3)
月間成長:
10.83%
年間予想:
131.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
114.73 USD (15.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.56% (114.73 USD)
エクイティによる:
10.33% (105.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 80
EURCAD 77
USDCHF 72
GBPCAD 57
EURUSD 57
EURGBP 53
AUDCHF 38
GBPAUD 34
AUDJPY 34
CADCHF 29
GBPUSD 29
EURAUD 28
AUDNZD 24
EURCHF 19
GBPJPY 18
AUDUSD 17
GBPCHF 17
USDJPY 17
CADJPY 17
CHFJPY 14
AUDCAD 13
EURJPY 13
EURNZD 13
NZDUSD 10
NZDJPY 9
NZDCAD 9
NZDCHF 7
GBPSGD 5
XBRUSD 1
XAUUSD 1
XAGUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD 34
EURCAD 92
USDCHF 76
GBPCAD 45
EURUSD 114
EURGBP 30
AUDCHF 28
GBPAUD 29
AUDJPY 41
CADCHF 17
GBPUSD 36
EURAUD 29
AUDNZD 23
EURCHF 21
GBPJPY 61
AUDUSD 29
GBPCHF 16
USDJPY 35
CADJPY 157
CHFJPY 29
AUDCAD 18
EURJPY 37
EURNZD 19
NZDUSD 28
NZDJPY 5
NZDCAD 16
NZDCHF 3
GBPSGD 0
XBRUSD 7
XAUUSD -2
XAGUSD 3
BTCUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD -1.2K
EURCAD 5.3K
USDCHF 4.4K
GBPCAD 3.4K
EURUSD 4.9K
EURGBP 873
AUDCHF 1.2K
GBPAUD -1.4K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 2.4K
EURAUD 1.7K
AUDNZD 1.9K
EURCHF 1.1K
GBPJPY 6.7K
AUDUSD 2.3K
GBPCHF 1K
USDJPY 3.3K
CADJPY 2.2K
CHFJPY 330
AUDCAD 1.4K
EURJPY 2.2K
EURNZD 2.9K
NZDUSD 1.6K
NZDJPY -370
NZDCAD 2.1K
NZDCHF 96
GBPSGD -84
XBRUSD 729
XAUUSD -192
XAGUSD 66
BTCUSD -8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +114.48 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +91.37 USD
最大連続損失: -5.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.25 × 16
FPMarketsSC-Live4
0.38 × 190
Axi-US12-Live
1.32 × 217
VantageInternational-Live 22
1.46 × 78
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
1.80 × 93
VantageInternational-Live 3
1.88 × 235
ICMarketsSC-Live26
2.44 × 150
ICMarketsSC-Live17
4.37 × 73
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Pepperstone-Edge11
4.80 × 5
RoboForex-ECN
5.13 × 90
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
11.62 × 418
FXGiants-Real9
23.50 × 2
OctaFX-Real3
122.33 × 21
Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade

Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing

平均の評価:
Serge
771
Serge 2025.11.14 02:26 
 

Excellent support from Konstantin and a great package of EAs.

2025.11.13 14:10 2025.11.13 14:10:52  

Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin

シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
My Authors Programs
30 USD/月
538%
8
10K
USD
1.3K
USD
40
100%
814
89%
83%
2.62
1.32
USD
16%
1:500
