- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCAD
|80
|EURCAD
|77
|USDCHF
|72
|GBPCAD
|57
|EURUSD
|57
|EURGBP
|53
|AUDCHF
|38
|GBPAUD
|34
|AUDJPY
|34
|CADCHF
|29
|GBPUSD
|29
|EURAUD
|28
|AUDNZD
|24
|EURCHF
|19
|GBPJPY
|18
|AUDUSD
|17
|GBPCHF
|17
|USDJPY
|17
|CADJPY
|17
|CHFJPY
|14
|AUDCAD
|13
|EURJPY
|13
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|10
|NZDJPY
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|7
|GBPSGD
|5
|XBRUSD
|1
|XAUUSD
|1
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|34
|EURCAD
|92
|USDCHF
|76
|GBPCAD
|45
|EURUSD
|114
|EURGBP
|30
|AUDCHF
|28
|GBPAUD
|29
|AUDJPY
|41
|CADCHF
|17
|GBPUSD
|36
|EURAUD
|29
|AUDNZD
|23
|EURCHF
|21
|GBPJPY
|61
|AUDUSD
|29
|GBPCHF
|16
|USDJPY
|35
|CADJPY
|157
|CHFJPY
|29
|AUDCAD
|18
|EURJPY
|37
|EURNZD
|19
|NZDUSD
|28
|NZDJPY
|5
|NZDCAD
|16
|NZDCHF
|3
|GBPSGD
|0
|XBRUSD
|7
|XAUUSD
|-2
|XAGUSD
|3
|BTCUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|-1.2K
|EURCAD
|5.3K
|USDCHF
|4.4K
|GBPCAD
|3.4K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|873
|AUDCHF
|1.2K
|GBPAUD
|-1.4K
|AUDJPY
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|GBPUSD
|2.4K
|EURAUD
|1.7K
|AUDNZD
|1.9K
|EURCHF
|1.1K
|GBPJPY
|6.7K
|AUDUSD
|2.3K
|GBPCHF
|1K
|USDJPY
|3.3K
|CADJPY
|2.2K
|CHFJPY
|330
|AUDCAD
|1.4K
|EURJPY
|2.2K
|EURNZD
|2.9K
|NZDUSD
|1.6K
|NZDJPY
|-370
|NZDCAD
|2.1K
|NZDCHF
|96
|GBPSGD
|-84
|XBRUSD
|729
|XAUUSD
|-192
|XAGUSD
|66
|BTCUSD
|-8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.25 × 16
|
FPMarketsSC-Live4
|0.38 × 190
|
Axi-US12-Live
|1.32 × 217
|
VantageInternational-Live 22
|1.46 × 78
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Pepperstone-Edge01
|1.80 × 93
|
VantageInternational-Live 3
|1.88 × 235
|
ICMarketsSC-Live26
|2.44 × 150
|
ICMarketsSC-Live17
|4.37 × 73
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.62 × 26
|
Pepperstone-Edge11
|4.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 90
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Fyntura-Live
|11.62 × 418
|
FXGiants-Real9
|23.50 × 2
|
OctaFX-Real3
|122.33 × 21
Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade
Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing
Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin
Excellent support from Konstantin and a great package of EAs.