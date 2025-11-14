SignalsSections
Konstantin Kulikov

My Authors Programs

Konstantin Kulikov
1 review
Reliability
40 weeks
7 / 8.9K USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 538%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
814
Profit Trades:
731 (89.80%)
Loss Trades:
83 (10.20%)
Best trade:
114.48 USD
Worst trade:
-56.12 USD
Gross Profit:
1 738.66 USD (87 463 pips)
Gross Loss:
-662.68 USD (41 773 pips)
Maximum consecutive wins:
86 (91.37 USD)
Maximal consecutive profit:
164.92 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading activity:
83.36%
Max deposit load:
9.16%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
33
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
9.38
Long Trades:
454 (55.77%)
Short Trades:
360 (44.23%)
Profit Factor:
2.62
Expected Payoff:
1.32 USD
Average Profit:
2.38 USD
Average Loss:
-7.98 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-5.18 USD)
Maximal consecutive loss:
-114.56 USD (3)
Monthly growth:
10.83%
Annual Forecast:
131.36%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
114.73 USD (15.56%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.56% (114.73 USD)
By Equity:
10.33% (105.96 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCAD 80
EURCAD 77
USDCHF 72
GBPCAD 57
EURUSD 57
EURGBP 53
AUDCHF 38
GBPAUD 34
AUDJPY 34
CADCHF 29
GBPUSD 29
EURAUD 28
AUDNZD 24
EURCHF 19
GBPJPY 18
AUDUSD 17
GBPCHF 17
USDJPY 17
CADJPY 17
CHFJPY 14
AUDCAD 13
EURJPY 13
EURNZD 13
NZDUSD 10
NZDJPY 9
NZDCAD 9
NZDCHF 7
GBPSGD 5
XBRUSD 1
XAUUSD 1
XAGUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 34
EURCAD 92
USDCHF 76
GBPCAD 45
EURUSD 114
EURGBP 30
AUDCHF 28
GBPAUD 29
AUDJPY 41
CADCHF 17
GBPUSD 36
EURAUD 29
AUDNZD 23
EURCHF 21
GBPJPY 61
AUDUSD 29
GBPCHF 16
USDJPY 35
CADJPY 157
CHFJPY 29
AUDCAD 18
EURJPY 37
EURNZD 19
NZDUSD 28
NZDJPY 5
NZDCAD 16
NZDCHF 3
GBPSGD 0
XBRUSD 7
XAUUSD -2
XAGUSD 3
BTCUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD -1.2K
EURCAD 5.3K
USDCHF 4.4K
GBPCAD 3.4K
EURUSD 4.9K
EURGBP 873
AUDCHF 1.2K
GBPAUD -1.4K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 2.4K
EURAUD 1.7K
AUDNZD 1.9K
EURCHF 1.1K
GBPJPY 6.7K
AUDUSD 2.3K
GBPCHF 1K
USDJPY 3.3K
CADJPY 2.2K
CHFJPY 330
AUDCAD 1.4K
EURJPY 2.2K
EURNZD 2.9K
NZDUSD 1.6K
NZDJPY -370
NZDCAD 2.1K
NZDCHF 96
GBPSGD -84
XBRUSD 729
XAUUSD -192
XAGUSD 66
BTCUSD -8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +114.48 USD
Worst trade: -56 USD
Maximum consecutive wins: 17
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +91.37 USD
Maximal consecutive loss: -5.18 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FPMarketsLLC-Live4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live 2
0.25 × 16
FPMarketsSC-Live4
0.38 × 190
Axi-US12-Live
1.32 × 217
VantageInternational-Live 22
1.46 × 78
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
1.80 × 93
VantageInternational-Live 3
1.88 × 235
ICMarketsSC-Live26
2.44 × 150
ICMarketsSC-Live17
4.37 × 73
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Pepperstone-Edge11
4.80 × 5
RoboForex-ECN
5.13 × 90
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
11.62 × 418
FXGiants-Real9
23.50 × 2
OctaFX-Real3
122.33 × 21
Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade

Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing

Average rating:
Serge
771
Serge 2025.11.14 02:26 
 

Excellent support from Konstantin and a great package of EAs.

2025.11.13 14:10 2025.11.13 14:10:52  

Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin

