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Всего трейдов:
2 287
Прибыльных трейдов:
816 (35.67%)
Убыточных трейдов:
1 471 (64.32%)
Лучший трейд:
822.11 USD
Худший трейд:
-89.20 USD
Общая прибыль:
38 738.45 USD (30 170 696 pips)
Общий убыток:
-34 113.36 USD (30 940 367 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (664.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
847.52 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
93.45%
Макс. загрузка депозита:
11.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
1 288 (56.32%)
Коротких трейдов:
999 (43.68%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
47.47 USD
Средний убыток:
-23.19 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-497.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-543.71 USD (16)
Прирост в месяц:
9.85%
Годовой прогноз:
119.57%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
447.52 USD
Максимальная:
1 810.72 USD (16.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.99% (1 807.65 USD)
По эквити:
2.64% (93.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|261
|ETHUSD
|216
|GBPUSD
|197
|JP225
|178
|XAUUSD
|178
|GBPJPY
|175
|USDJPY
|170
|DE40
|156
|USDCNH
|151
|HK50
|143
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|49
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|5
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.4K
|ETHUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-447
|JP225
|-2
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-29
|USDJPY
|821
|DE40
|-343
|USDCNH
|-215
|HK50
|749
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|368
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-38K
|ETHUSD
|173K
|GBPUSD
|-2.4K
|JP225
|-879K
|XAUUSD
|101K
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|25K
|DE40
|-87K
|USDCNH
|5K
|HK50
|499K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|-835
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
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- Просадка
Лучший трейд: +822.11 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +664.40 USD
Макс. убыток в серии: -497.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 3
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.27 × 201
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
136%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
216
94%
2 287
35%
93%
1.13
2.02
USD
USD
36%
1:500