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Сигналы / MetaTrader 5 / DKT007
Min Wei Huang

DKT007

Min Wei Huang
Min Wei Huang

Min Wei Huang

0 отзывов
Надежность
216 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 136%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 287
Прибыльных трейдов:
816 (35.67%)
Убыточных трейдов:
1 471 (64.32%)
Лучший трейд:
822.11 USD
Худший трейд:
-89.20 USD
Общая прибыль:
38 738.45 USD (30 170 696 pips)
Общий убыток:
-34 113.36 USD (30 940 367 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (664.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
847.52 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
93.45%
Макс. загрузка депозита:
11.48%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
1 288 (56.32%)
Коротких трейдов:
999 (43.68%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
47.47 USD
Средний убыток:
-23.19 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-497.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-543.71 USD (16)
Прирост в месяц:
9.85%
Годовой прогноз:
119.57%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
447.52 USD
Максимальная:
1 810.72 USD (16.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.99% (1 807.65 USD)
По эквити:
2.64% (93.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 261
ETHUSD 216
GBPUSD 197
JP225 178
XAUUSD 178
GBPJPY 175
USDJPY 170
DE40 156
USDCNH 151
HK50 143
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 49
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 5
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.4K
ETHUSD 1.3K
GBPUSD -447
JP225 -2
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -29
USDJPY 821
DE40 -343
USDCNH -215
HK50 749
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 368
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -38K
ETHUSD 173K
GBPUSD -2.4K
JP225 -879K
XAUUSD 101K
GBPJPY -2.2K
USDJPY 25K
DE40 -87K
USDCNH 5K
HK50 499K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS -835
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +822.11 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +664.40 USD
Макс. убыток в серии: -497.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 3
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-6
2.27 × 201
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
Top1Group-Live
5.40 × 10
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.33 × 249
еще 4...
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Нет отзывов
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.09 18:09
No swaps are charged on the signal account
2026.03.04 10:47
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.52% of days out of 1350 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DKT007
30 USD в месяц
136%
0
0
USD
3.7K
USD
216
94%
2 287
35%
93%
1.13
2.02
USD
36%
1:500
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