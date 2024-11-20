- Crescita
Trade:
1 987
Profit Trade:
709 (35.68%)
Loss Trade:
1 278 (64.32%)
Best Trade:
822.11 USD
Worst Trade:
-65.80 USD
Profitto lordo:
34 087.24 USD (23 082 343 pips)
Perdita lorda:
-29 260.95 USD (24 380 988 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (664.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
847.52 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.59%
Massimo carico di deposito:
12.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
1 119 (56.32%)
Short Trade:
868 (43.68%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.43 USD
Profitto medio:
48.08 USD
Perdita media:
-22.90 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-497.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-497.55 USD (21)
Crescita mensile:
-3.25%
Previsione annuale:
-39.89%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
447.52 USD
Massimale:
1 447.49 USD (24.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.07% (1 358.04 USD)
Per equità:
2.58% (114.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|224
|ETHUSD
|182
|XAUUSD
|174
|GBPUSD
|168
|USDJPY
|147
|GBPJPY
|146
|JP225
|140
|DE40
|125
|USDCNH
|120
|HK50
|118
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|31
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|4
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.1K
|ETHUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-362
|USDJPY
|435
|GBPJPY
|-122
|JP225
|189
|DE40
|125
|USDCNH
|-200
|HK50
|934
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|978
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-2.3M
|ETHUSD
|99K
|XAUUSD
|59K
|GBPUSD
|55
|USDJPY
|17K
|GBPJPY
|-3.8K
|JP225
|409K
|DE40
|278K
|USDCNH
|-322
|HK50
|701K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|20K
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +822.11 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +664.40 USD
Massima perdita consecutiva: -497.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 15
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5656
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 891
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
单笔1%
IC MT5平台
