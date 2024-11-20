SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DKT07
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1 recensione
Affidabilità
170 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2022 149%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 987
Profit Trade:
709 (35.68%)
Loss Trade:
1 278 (64.32%)
Best Trade:
822.11 USD
Worst Trade:
-65.80 USD
Profitto lordo:
34 087.24 USD (23 082 343 pips)
Perdita lorda:
-29 260.95 USD (24 380 988 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (664.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
847.52 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.59%
Massimo carico di deposito:
12.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
1 119 (56.32%)
Short Trade:
868 (43.68%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.43 USD
Profitto medio:
48.08 USD
Perdita media:
-22.90 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-497.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-497.55 USD (21)
Crescita mensile:
-3.25%
Previsione annuale:
-39.89%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
447.52 USD
Massimale:
1 447.49 USD (24.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.07% (1 358.04 USD)
Per equità:
2.58% (114.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 224
ETHUSD 182
XAUUSD 174
GBPUSD 168
USDJPY 147
GBPJPY 146
JP225 140
DE40 125
USDCNH 120
HK50 118
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 31
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.1K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -362
USDJPY 435
GBPJPY -122
JP225 189
DE40 125
USDCNH -200
HK50 934
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 978
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2.3M
ETHUSD 99K
XAUUSD 59K
GBPUSD 55
USDJPY 17K
GBPJPY -3.8K
JP225 409K
DE40 278K
USDCNH -322
HK50 701K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 20K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +822.11 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +664.40 USD
Massima perdita consecutiva: -497.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.79 × 891
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
133 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

单笔1%

IC MT5平台

Valutazione media:
Daryn Doldashev
4636
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DKT07
50USD al mese
149%
0
0
USD
3.9K
USD
170
94%
1 987
35%
96%
1.16
2.43
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.