Total de Trades:
2 063
Transacciones Rentables:
744 (36.06%)
Transacciones Irrentables:
1 319 (63.94%)
Mejor transacción:
822.11 USD
Peor transacción:
-65.80 USD
Beneficio Bruto:
35 722.72 USD (25 581 495 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (664.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
847.52 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
94.56%
Carga máxima del depósito:
13.29%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.65
Transacciones Largas:
1 165 (56.47%)
Transacciones Cortas:
898 (43.53%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
2.56 USD
Beneficio medio:
48.01 USD
Pérdidas medias:
-23.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-497.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-497.55 USD (21)
Crecimiento al mes:
-5.78%
Pronóstico anual:
-70.14%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
447.52 USD
Máxima:
1 447.49 USD (24.21%)
Reducción relativa:
De balance:
27.07% (1 358.04 USD)
De fondos:
2.58% (114.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|230
|ETHUSD
|189
|XAUUSD
|178
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|154
|USDJPY
|153
|JP225
|150
|DE40
|134
|USDCNH
|125
|HK50
|123
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|38
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|4
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|1.3K
|ETHUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-408
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|570
|JP225
|178
|DE40
|-10
|USDCNH
|-194
|HK50
|889
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|782
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-674K
|ETHUSD
|133K
|XAUUSD
|101K
|GBPUSD
|-602
|GBPJPY
|-522
|USDJPY
|21K
|JP225
|408K
|DE40
|168K
|USDCNH
|963
|HK50
|661K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|11K
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
Mejor transacción: +822.11 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +664.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -497.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 80
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 15
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5656
单笔1%
IC MT5平台
cannot copy stocks instruments