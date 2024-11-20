SeñalesSecciones
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1 comentario
Fiabilidad
183 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2022 178%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 063
Transacciones Rentables:
744 (36.06%)
Transacciones Irrentables:
1 319 (63.94%)
Mejor transacción:
822.11 USD
Peor transacción:
-65.80 USD
Beneficio Bruto:
35 722.72 USD (25 581 495 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (664.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
847.52 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
94.56%
Carga máxima del depósito:
13.29%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.65
Transacciones Largas:
1 165 (56.47%)
Transacciones Cortas:
898 (43.53%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
2.56 USD
Beneficio medio:
48.01 USD
Pérdidas medias:
-23.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-497.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-497.55 USD (21)
Crecimiento al mes:
-5.78%
Pronóstico anual:
-70.14%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
447.52 USD
Máxima:
1 447.49 USD (24.21%)
Reducción relativa:
De balance:
27.07% (1 358.04 USD)
De fondos:
2.58% (114.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 230
ETHUSD 189
XAUUSD 178
GBPUSD 177
GBPJPY 154
USDJPY 153
JP225 150
DE40 134
USDCNH 125
HK50 123
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 38
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 1.3K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD -408
GBPJPY -16
USDJPY 570
JP225 178
DE40 -10
USDCNH -194
HK50 889
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 782
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -674K
ETHUSD 133K
XAUUSD 101K
GBPUSD -602
GBPJPY -522
USDJPY 21K
JP225 408K
DE40 168K
USDCNH 963
HK50 661K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 11K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +822.11 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +664.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -497.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Earnex-Trade
0.00 × 80
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
otros 143...
单笔1%

IC MT5平台

Evaluación media:
Daryn Doldashev
4655
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DKT07
50 USD al mes
178%
0
0
USD
4.4K
USD
183
94%
2 063
36%
95%
1.17
2.56
USD
27%
1:500
