İşlemler:
1 988
Kârla kapanan işlemler:
710 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 278 (64.29%)
En iyi işlem:
822.11 USD
En kötü işlem:
-65.80 USD
Brüt kâr:
34 091.05 USD (23 101 393 pips)
Brüt zarar:
-29 260.95 USD (24 380 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (664.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
847.52 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.59%
Maks. mevduat yükü:
12.98%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.34
Alış işlemleri:
1 119 (56.29%)
Satış işlemleri:
869 (43.71%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
2.43 USD
Ortalama kâr:
48.02 USD
Ortalama zarar:
-22.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-497.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-497.55 USD (21)
Aylık büyüme:
-2.57%
Yıllık tahmin:
-31.15%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
447.52 USD
Maksimum:
1 447.49 USD (24.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.07% (1 358.04 USD)
Varlığa göre:
2.58% (114.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|225
|ETHUSD
|182
|XAUUSD
|174
|GBPUSD
|168
|USDJPY
|147
|GBPJPY
|146
|JP225
|140
|DE40
|125
|USDCNH
|120
|HK50
|118
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|31
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|4
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.1K
|ETHUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-362
|USDJPY
|435
|GBPJPY
|-122
|JP225
|189
|DE40
|125
|USDCNH
|-200
|HK50
|934
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|978
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-2.3M
|ETHUSD
|99K
|XAUUSD
|59K
|GBPUSD
|55
|USDJPY
|17K
|GBPJPY
|-3.8K
|JP225
|409K
|DE40
|278K
|USDCNH
|-322
|HK50
|701K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|20K
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
En iyi işlem: +822.11 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +664.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -497.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 15
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5656
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 891
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
单笔1%
IC MT5平台
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
149%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
171
94%
1 988
35%
96%
1.16
2.43
USD
USD
27%
1:500
cannot copy stocks instruments