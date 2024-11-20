SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DKT07
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1 inceleme
Güvenilirlik
171 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 149%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 988
Kârla kapanan işlemler:
710 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 278 (64.29%)
En iyi işlem:
822.11 USD
En kötü işlem:
-65.80 USD
Brüt kâr:
34 091.05 USD (23 101 393 pips)
Brüt zarar:
-29 260.95 USD (24 380 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (664.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
847.52 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.59%
Maks. mevduat yükü:
12.98%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.34
Alış işlemleri:
1 119 (56.29%)
Satış işlemleri:
869 (43.71%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
2.43 USD
Ortalama kâr:
48.02 USD
Ortalama zarar:
-22.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-497.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-497.55 USD (21)
Aylık büyüme:
-2.57%
Yıllık tahmin:
-31.15%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
447.52 USD
Maksimum:
1 447.49 USD (24.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.07% (1 358.04 USD)
Varlığa göre:
2.58% (114.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 225
ETHUSD 182
XAUUSD 174
GBPUSD 168
USDJPY 147
GBPJPY 146
JP225 140
DE40 125
USDCNH 120
HK50 118
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 31
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.1K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -362
USDJPY 435
GBPJPY -122
JP225 189
DE40 125
USDCNH -200
HK50 934
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 978
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -2.3M
ETHUSD 99K
XAUUSD 59K
GBPUSD 55
USDJPY 17K
GBPJPY -3.8K
JP225 409K
DE40 278K
USDCNH -322
HK50 701K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 20K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +822.11 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +664.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -497.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.79 × 891
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
133 daha fazla...
单笔1%

IC MT5平台

Ortalama derecelendirme:
Daryn Doldashev
4636
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
