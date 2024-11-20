信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DKT07
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1条评论
可靠性
183
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2022 177%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 062
盈利交易:
743 (36.03%)
亏损交易:
1 319 (63.97%)
最好交易:
822.11 USD
最差交易:
-65.80 USD
毛利:
35 707.45 USD (25 581 165 pips)
毛利亏损:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
最大连续赢利:
8 (664.40 USD)
最大连续盈利:
847.52 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.56%
最大入金加载:
13.29%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.64
长期交易:
1 164 (56.45%)
短期交易:
898 (43.55%)
利润因子:
1.17
预期回报:
2.55 USD
平均利润:
48.06 USD
平均损失:
-23.08 USD
最大连续失误:
21 (-497.55 USD)
最大连续亏损:
-497.55 USD (21)
每月增长:
-6.10%
年度预测:
-74.07%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
447.52 USD
最大值:
1 447.49 USD (24.21%)
相对跌幅:
结余:
27.07% (1 358.04 USD)
净值:
2.58% (114.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 230
ETHUSD 189
XAUUSD 178
GBPUSD 176
GBPJPY 154
USDJPY 153
JP225 150
DE40 134
USDCNH 125
HK50 123
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 38
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 1.3K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD -423
GBPJPY -16
USDJPY 570
JP225 178
DE40 -10
USDCNH -194
HK50 889
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 782
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -674K
ETHUSD 133K
XAUUSD 101K
GBPUSD -932
GBPJPY -522
USDJPY 21K
JP225 408K
DE40 168K
USDCNH 963
HK50 661K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 11K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +822.11 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +664.40 USD
最大连续亏损: -497.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Earnex-Trade
0.00 × 78
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
143 更多...
单笔1%

IC MT5平台

平均等级:
Daryn Doldashev
4655
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DKT07
每月50 USD
177%
0
0
USD
4.4K
USD
183
94%
2 062
36%
95%
1.17
2.55
USD
27%
1:500
