交易:
2 062
盈利交易:
743 (36.03%)
亏损交易:
1 319 (63.97%)
最好交易:
822.11 USD
最差交易:
-65.80 USD
毛利:
35 707.45 USD (25 581 165 pips)
毛利亏损:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
最大连续赢利:
8 (664.40 USD)
最大连续盈利:
847.52 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.56%
最大入金加载:
13.29%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.64
长期交易:
1 164 (56.45%)
短期交易:
898 (43.55%)
利润因子:
1.17
预期回报:
2.55 USD
平均利润:
48.06 USD
平均损失:
-23.08 USD
最大连续失误:
21 (-497.55 USD)
最大连续亏损:
-497.55 USD (21)
每月增长:
-6.10%
年度预测:
-74.07%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
447.52 USD
最大值:
1 447.49 USD (24.21%)
相对跌幅:
结余:
27.07% (1 358.04 USD)
净值:
2.58% (114.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|230
|ETHUSD
|189
|XAUUSD
|178
|GBPUSD
|176
|GBPJPY
|154
|USDJPY
|153
|JP225
|150
|DE40
|134
|USDCNH
|125
|HK50
|123
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|38
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|4
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.3K
|ETHUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-423
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|570
|JP225
|178
|DE40
|-10
|USDCNH
|-194
|HK50
|889
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|782
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-674K
|ETHUSD
|133K
|XAUUSD
|101K
|GBPUSD
|-932
|GBPJPY
|-522
|USDJPY
|21K
|JP225
|408K
|DE40
|168K
|USDCNH
|963
|HK50
|661K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|11K
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +822.11 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +664.40 USD
最大连续亏损: -497.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Earnex-Trade
|0.00 × 78
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 15
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5656
单笔1%
IC MT5平台
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
177%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
183
94%
2 062
36%
95%
1.17
2.55
USD
USD
27%
1:500
