Trades insgesamt:
2 064
Gewinntrades:
745 (36.09%)
Verlusttrades:
1 319 (63.91%)
Bester Trade:
822.11 USD
Schlechtester Trade:
-65.80 USD
Bruttoprofit:
35 821.87 USD (25 585 199 pips)
Bruttoverlust:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (664.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
847.52 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
94.56%
Max deposit load:
13.29%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
1 165 (56.44%)
Short-Positionen:
899 (43.56%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-497.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-497.55 USD (21)
Wachstum pro Monat :
-2.22%
Jahresprognose:
-26.95%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
447.52 USD
Maximaler:
1 447.49 USD (24.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.07% (1 358.04 USD)
Kapital:
2.58% (114.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|230
|ETHUSD
|189
|XAUUSD
|178
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|154
|USDJPY
|153
|JP225
|150
|DE40
|134
|USDCNH
|126
|HK50
|123
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|38
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|4
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.3K
|ETHUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-408
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|570
|JP225
|178
|DE40
|-10
|USDCNH
|-95
|HK50
|889
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|782
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-674K
|ETHUSD
|133K
|XAUUSD
|101K
|GBPUSD
|-602
|GBPJPY
|-522
|USDJPY
|21K
|JP225
|408K
|DE40
|168K
|USDCNH
|4.7K
|HK50
|661K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|11K
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +822.11 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +664.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -497.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
