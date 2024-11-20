SignaleKategorien
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
184 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 184%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 064
Gewinntrades:
745 (36.09%)
Verlusttrades:
1 319 (63.91%)
Bester Trade:
822.11 USD
Schlechtester Trade:
-65.80 USD
Bruttoprofit:
35 821.87 USD (25 585 199 pips)
Bruttoverlust:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (664.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
847.52 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
94.56%
Max deposit load:
13.29%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
1 165 (56.44%)
Short-Positionen:
899 (43.56%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-497.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-497.55 USD (21)
Wachstum pro Monat :
-2.22%
Jahresprognose:
-26.95%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
447.52 USD
Maximaler:
1 447.49 USD (24.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.07% (1 358.04 USD)
Kapital:
2.58% (114.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 230
ETHUSD 189
XAUUSD 178
GBPUSD 177
GBPJPY 154
USDJPY 153
JP225 150
DE40 134
USDCNH 126
HK50 123
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 38
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1.3K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD -408
GBPJPY -16
USDJPY 570
JP225 178
DE40 -10
USDCNH -95
HK50 889
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 782
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -674K
ETHUSD 133K
XAUUSD 101K
GBPUSD -602
GBPJPY -522
USDJPY 21K
JP225 408K
DE40 168K
USDCNH 4.7K
HK50 661K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 11K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +822.11 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +664.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -497.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.30 × 87
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
noch 143 ...
单笔1%

IC MT5平台

Durchschnittliche Bewertung:
Daryn Doldashev
4655
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
