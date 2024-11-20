시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DKT07
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1 리뷰
안정성
185
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 188%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 069
이익 거래:
748 (36.15%)
손실 거래:
1 321 (63.85%)
최고의 거래:
822.11 USD
최악의 거래:
-65.80 USD
총 수익:
35 930.93 USD (25 683 719 pips)
총 손실:
-30 483.28 USD (25 314 776 pips)
연속 최대 이익:
8 (664.40 USD)
연속 최대 이익:
847.52 USD (3)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
94.56%
최대 입금량:
13.29%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.76
롱(주식매수):
1 169 (56.50%)
숏(주식차입매도):
900 (43.50%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
2.63 USD
평균 이익:
48.04 USD
평균 손실:
-23.08 USD
연속 최대 손실:
21 (-497.55 USD)
연속 최대 손실:
-497.55 USD (21)
월별 성장률:
-0.54%
연간 예측:
-6.61%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
447.52 USD
최대한의:
1 447.49 USD (24.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.07% (1 358.04 USD)
자본금별:
2.58% (114.92 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 230
ETHUSD 189
XAUUSD 178
GBPUSD 178
GBPJPY 155
USDJPY 153
JP225 151
DE40 134
USDCNH 127
HK50 124
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 38
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 1.3K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD -435
GBPJPY -32
USDJPY 570
JP225 225
DE40 -10
USDCNH -54
HK50 909
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 782
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -674K
ETHUSD 133K
XAUUSD 101K
GBPUSD -1K
GBPJPY -950
USDJPY 21K
JP225 485K
DE40 168K
USDCNH 6.3K
HK50 682K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 11K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +822.11 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +664.40 USD
연속 최대 손실: -497.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.27 × 95
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 277
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
147 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

单笔1%

IC MT5平台

평균 평점:
Daryn Doldashev
4655
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DKT07
월별 50 USD
188%
0
0
USD
4.6K
USD
185
94%
2 069
36%
95%
1.17
2.63
USD
27%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.