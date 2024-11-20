SinaisSeções
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1 comentário
Confiabilidade
183 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2022 178%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 063
Negociações com lucro:
744 (36.06%)
Negociações com perda:
1 319 (63.94%)
Melhor negociação:
822.11 USD
Pior negociação:
-65.80 USD
Lucro bruto:
35 722.72 USD (25 581 495 pips)
Perda bruta:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (664.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
847.52 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
94.56%
Depósito máximo carregado:
13.29%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.65
Negociações longas:
1 165 (56.47%)
Negociações curtas:
898 (43.53%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
2.56 USD
Lucro médio:
48.01 USD
Perda média:
-23.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-497.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-497.55 USD (21)
Crescimento mensal:
-5.78%
Previsão anual:
-70.14%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
447.52 USD
Máximo:
1 447.49 USD (24.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.07% (1 358.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.58% (114.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 230
ETHUSD 189
XAUUSD 178
GBPUSD 177
GBPJPY 154
USDJPY 153
JP225 150
DE40 134
USDCNH 125
HK50 123
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 38
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1.3K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD -408
GBPJPY -16
USDJPY 570
JP225 178
DE40 -10
USDCNH -194
HK50 889
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 782
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -674K
ETHUSD 133K
XAUUSD 101K
GBPUSD -602
GBPJPY -522
USDJPY 21K
JP225 408K
DE40 168K
USDCNH 963
HK50 661K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 11K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +822.11 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +664.40 USD
Máxima perda consecutiva: -497.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Earnex-Trade
0.00 × 82
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
143 mais ...
单笔1%

IC MT5平台

Classificação Média:
Daryn Doldashev
4655
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DKT07
50 USD por mês
178%
0
0
USD
4.4K
USD
183
94%
2 063
36%
95%
1.17
2.56
USD
27%
1:500
