- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 063
Negociações com lucro:
744 (36.06%)
Negociações com perda:
1 319 (63.94%)
Melhor negociação:
822.11 USD
Pior negociação:
-65.80 USD
Lucro bruto:
35 722.72 USD (25 581 495 pips)
Perda bruta:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (664.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
847.52 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
94.56%
Depósito máximo carregado:
13.29%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.65
Negociações longas:
1 165 (56.47%)
Negociações curtas:
898 (43.53%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
2.56 USD
Lucro médio:
48.01 USD
Perda média:
-23.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-497.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-497.55 USD (21)
Crescimento mensal:
-5.78%
Previsão anual:
-70.14%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
447.52 USD
Máximo:
1 447.49 USD (24.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.07% (1 358.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.58% (114.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|230
|ETHUSD
|189
|XAUUSD
|178
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|154
|USDJPY
|153
|JP225
|150
|DE40
|134
|USDCNH
|125
|HK50
|123
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|38
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|4
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1.3K
|ETHUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-408
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|570
|JP225
|178
|DE40
|-10
|USDCNH
|-194
|HK50
|889
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|782
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-674K
|ETHUSD
|133K
|XAUUSD
|101K
|GBPUSD
|-602
|GBPJPY
|-522
|USDJPY
|21K
|JP225
|408K
|DE40
|168K
|USDCNH
|963
|HK50
|661K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|11K
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +822.11 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +664.40 USD
Máxima perda consecutiva: -497.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 82
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 15
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5656
143 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
单笔1%
IC MT5平台
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
178%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
183
94%
2 063
36%
95%
1.17
2.56
USD
USD
27%
1:500
cannot copy stocks instruments