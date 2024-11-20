- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 063
利益トレード:
744 (36.06%)
損失トレード:
1 319 (63.94%)
ベストトレード:
822.11 USD
最悪のトレード:
-65.80 USD
総利益:
35 722.72 USD (25 581 495 pips)
総損失:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
最大連続の勝ち:
8 (664.40 USD)
最大連続利益:
847.52 USD (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
94.56%
最大入金額:
13.29%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.65
長いトレード:
1 165 (56.47%)
短いトレード:
898 (43.53%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
2.56 USD
平均利益:
48.01 USD
平均損失:
-23.08 USD
最大連続の負け:
21 (-497.55 USD)
最大連続損失:
-497.55 USD (21)
月間成長:
-4.36%
年間予想:
-52.92%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
447.52 USD
最大の:
1 447.49 USD (24.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.07% (1 358.04 USD)
エクイティによる:
2.58% (114.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|230
|ETHUSD
|189
|XAUUSD
|178
|GBPUSD
|177
|GBPJPY
|154
|USDJPY
|153
|JP225
|150
|DE40
|134
|USDCNH
|125
|HK50
|123
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|38
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|4
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1.3K
|ETHUSD
|1.2K
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-408
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|570
|JP225
|178
|DE40
|-10
|USDCNH
|-194
|HK50
|889
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|782
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-674K
|ETHUSD
|133K
|XAUUSD
|101K
|GBPUSD
|-602
|GBPJPY
|-522
|USDJPY
|21K
|JP225
|408K
|DE40
|168K
|USDCNH
|963
|HK50
|661K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|11K
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +822.11 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +664.40 USD
最大連続損失: -497.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Earnex-Trade
|0.00 × 82
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 15
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5656
143 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
单笔1%
IC MT5平台
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
178%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
183
94%
2 063
36%
95%
1.17
2.56
USD
USD
27%
1:500
cannot copy stocks instruments