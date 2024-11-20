シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DKT07
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
レビュー1件
信頼性
183週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 178%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 063
利益トレード:
744 (36.06%)
損失トレード:
1 319 (63.94%)
ベストトレード:
822.11 USD
最悪のトレード:
-65.80 USD
総利益:
35 722.72 USD (25 581 495 pips)
総損失:
-30 439.26 USD (25 313 902 pips)
最大連続の勝ち:
8 (664.40 USD)
最大連続利益:
847.52 USD (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
94.56%
最大入金額:
13.29%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.65
長いトレード:
1 165 (56.47%)
短いトレード:
898 (43.53%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
2.56 USD
平均利益:
48.01 USD
平均損失:
-23.08 USD
最大連続の負け:
21 (-497.55 USD)
最大連続損失:
-497.55 USD (21)
月間成長:
-4.36%
年間予想:
-52.92%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
447.52 USD
最大の:
1 447.49 USD (24.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.07% (1 358.04 USD)
エクイティによる:
2.58% (114.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 230
ETHUSD 189
XAUUSD 178
GBPUSD 177
GBPJPY 154
USDJPY 153
JP225 150
DE40 134
USDCNH 125
HK50 123
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 38
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 1.3K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.5K
GBPUSD -408
GBPJPY -16
USDJPY 570
JP225 178
DE40 -10
USDCNH -194
HK50 889
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 782
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -674K
ETHUSD 133K
XAUUSD 101K
GBPUSD -602
GBPJPY -522
USDJPY 21K
JP225 408K
DE40 168K
USDCNH 963
HK50 661K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 11K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +822.11 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +664.40 USD
最大連続損失: -497.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Earnex-Trade
0.00 × 82
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
143 より多く...
单笔1%

IC MT5平台

平均の評価:
Daryn Doldashev
4655
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DKT07
50 USD/月
178%
0
0
USD
4.4K
USD
183
94%
2 063
36%
95%
1.17
2.56
USD
27%
1:500
