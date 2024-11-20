SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DKT07
Min Wei Huang

DKT07

Min Wei Huang
1 avis
Fiabilité
170 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 149%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 987
Bénéfice trades:
709 (35.68%)
Perte trades:
1 278 (64.32%)
Meilleure transaction:
822.11 USD
Pire transaction:
-65.80 USD
Bénéfice brut:
34 087.24 USD (23 082 343 pips)
Perte brute:
-29 260.95 USD (24 380 988 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (664.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
847.52 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
95.59%
Charge de dépôt maximale:
12.98%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.33
Longs trades:
1 119 (56.32%)
Courts trades:
868 (43.68%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
2.43 USD
Bénéfice moyen:
48.08 USD
Perte moyenne:
-22.90 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-497.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-497.55 USD (21)
Croissance mensuelle:
-3.29%
Prévision annuelle:
-39.89%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
447.52 USD
Maximal:
1 447.49 USD (24.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.07% (1 358.04 USD)
Par fonds propres:
2.58% (114.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 224
ETHUSD 182
XAUUSD 174
GBPUSD 168
USDJPY 147
GBPJPY 146
JP225 140
DE40 125
USDCNH 120
HK50 118
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 31
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 4
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.1K
ETHUSD 1.2K
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -362
USDJPY 435
GBPJPY -122
JP225 189
DE40 125
USDCNH -200
HK50 934
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 978
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -2.3M
ETHUSD 99K
XAUUSD 59K
GBPUSD 55
USDJPY 17K
GBPJPY -3.8K
JP225 409K
DE40 278K
USDCNH -322
HK50 701K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS 20K
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +822.11 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +664.40 USD
Perte consécutive maximale: -497.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 656
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 15
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5656
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.79 × 891
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
133 plus...
单笔1%

IC MT5平台

Note moyenne:
Daryn Doldashev
4636
Daryn Doldashev 2024.11.20 08:50   

cannot copy stocks instruments

2025.05.18 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 20:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.17 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.09 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.14 10:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.06 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.03 17:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.26 04:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.20 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.17 03:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.14 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.31 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.30 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.29 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.28 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DKT07
50 USD par mois
149%
0
0
USD
3.9K
USD
170
94%
1 987
35%
96%
1.16
2.43
USD
27%
1:500
