КотировкиРазделы
Валюты / VNM
Назад в Рынок акций США

VNM: VanEck Vietnam ETF

19.50 USD 0.52 (2.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VNM за сегодня изменился на 2.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.50, а максимальная — 19.58.

Следите за динамикой VanEck Vietnam ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VNM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNM сегодня?

VanEck Vietnam ETF (VNM) сегодня оценивается на уровне 19.50. Инструмент торгуется в пределах 19.50 - 19.58, вчерашнее закрытие составило 18.98, а торговый объем достиг 632. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Vietnam ETF?

VanEck Vietnam ETF в настоящее время оценивается в 19.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 64.00% и USD. Отслеживайте движения VNM на графике в реальном времени.

Как купить акции VNM?

Вы можете купить акции VanEck Vietnam ETF (VNM) по текущей цене 19.50. Ордера обычно размещаются около 19.50 или 19.80, тогда как 632 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNM?

Инвестирование в VanEck Vietnam ETF предполагает учет годового диапазона 10.10 - 19.55 и текущей цены 19.50. Многие сравнивают 9.00% и 61.96% перед размещением ордеров на 19.50 или 19.80. Изучайте ежедневные изменения цены VNM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Vietnam ETF?

Самая высокая цена VanEck Vietnam ETF (VNM) за последний год составила 19.55. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 19.55, сравнение с 18.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Vietnam ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Vietnam ETF?

Самая низкая цена VanEck Vietnam ETF (VNM) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 19.50 и 10.10 - 19.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNM?

В прошлом VanEck Vietnam ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.98 и 64.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.50 19.58
Годовой диапазон
10.10 19.58
Предыдущее закрытие
18.98
Open
19.53
Bid
19.50
Ask
19.80
Low
19.50
High
19.58
Объем
632
Дневное изменение
2.74%
Месячное изменение
9.00%
6-месячное изменение
61.96%
Годовое изменение
64.00%
13 октября, понедельник
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
11:00
ALL
Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
Акт.
Прог.
Пред.