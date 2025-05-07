- Обзор рынка
VNM: VanEck Vietnam ETF
Курс VNM за сегодня изменился на 2.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.50, а максимальная — 19.58.
Следите за динамикой VanEck Vietnam ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VNM сегодня?
VanEck Vietnam ETF (VNM) сегодня оценивается на уровне 19.50. Инструмент торгуется в пределах 19.50 - 19.58, вчерашнее закрытие составило 18.98, а торговый объем достиг 632. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Vietnam ETF?
VanEck Vietnam ETF в настоящее время оценивается в 19.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 64.00% и USD. Отслеживайте движения VNM на графике в реальном времени.
Как купить акции VNM?
Вы можете купить акции VanEck Vietnam ETF (VNM) по текущей цене 19.50. Ордера обычно размещаются около 19.50 или 19.80, тогда как 632 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VNM?
Инвестирование в VanEck Vietnam ETF предполагает учет годового диапазона 10.10 - 19.55 и текущей цены 19.50. Многие сравнивают 9.00% и 61.96% перед размещением ордеров на 19.50 или 19.80. Изучайте ежедневные изменения цены VNM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Vietnam ETF?
Самая высокая цена VanEck Vietnam ETF (VNM) за последний год составила 19.55. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 19.55, сравнение с 18.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Vietnam ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Vietnam ETF?
Самая низкая цена VanEck Vietnam ETF (VNM) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 19.50 и 10.10 - 19.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VNM?
В прошлом VanEck Vietnam ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.98 и 64.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.98
- Open
- 19.53
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Low
- 19.50
- High
- 19.58
- Объем
- 632
- Дневное изменение
- 2.74%
- Месячное изменение
- 9.00%
- 6-месячное изменение
- 61.96%
- Годовое изменение
- 64.00%
