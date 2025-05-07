报价部分
货币 / VNM
VNM: VanEck Vietnam ETF

19.57 USD 0.59 (3.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VNM汇率已更改3.11%。当日，交易品种以低点19.36和高点19.58进行交易。

关注VanEck Vietnam ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VNM股票今天的价格是多少？

VanEck Vietnam ETF股票今天的定价为19.57。它在19.36 - 19.58范围内交易，昨天的收盘价为18.98，交易量达到1730。VNM的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Vietnam ETF股票是否支付股息？

VanEck Vietnam ETF目前的价值为19.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注64.59%和USD。实时查看图表以跟踪VNM走势。

如何购买VNM股票？

您可以以19.57的当前价格购买VanEck Vietnam ETF股票。订单通常设置在19.57或19.87附近，而1730和0.82%显示市场活动。立即关注VNM的实时图表更新。

如何投资VNM股票？

投资VanEck Vietnam ETF需要考虑年度范围10.10 - 19.55和当前价格19.57。许多人在以19.57或19.87下订单之前，会比较9.39%和。实时查看VNM价格图表，了解每日变化。

VanEck Vietnam ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Vietnam ETF的最高价格是19.55。在10.10 - 19.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Vietnam ETF的绩效。

VanEck Vietnam ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Vietnam ETF（VNM）的最低价格为10.10。将其与当前的19.57和10.10 - 19.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VNM股票是什么时候拆分的？

VanEck Vietnam ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.98和64.59%中可见。

日范围
19.36 19.58
年范围
10.10 19.58
前一天收盘价
18.98
开盘价
19.41
卖价
19.57
买价
19.87
最低价
19.36
最高价
19.58
交易量
1.730 K
日变化
3.11%
月变化
9.39%
6个月变化
62.54%
年变化
64.59%
