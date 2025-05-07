VNM: VanEck Vietnam ETF
今日VNM汇率已更改3.11%。当日，交易品种以低点19.36和高点19.58进行交易。
关注VanEck Vietnam ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
VNM股票今天的价格是多少？
VanEck Vietnam ETF股票今天的定价为19.57。它在19.36 - 19.58范围内交易，昨天的收盘价为18.98，交易量达到1730。VNM的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Vietnam ETF股票是否支付股息？
VanEck Vietnam ETF目前的价值为19.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注64.59%和USD。实时查看图表以跟踪VNM走势。
如何购买VNM股票？
您可以以19.57的当前价格购买VanEck Vietnam ETF股票。订单通常设置在19.57或19.87附近，而1730和0.82%显示市场活动。立即关注VNM的实时图表更新。
如何投资VNM股票？
投资VanEck Vietnam ETF需要考虑年度范围10.10 - 19.55和当前价格19.57。许多人在以19.57或19.87下订单之前，会比较9.39%和。实时查看VNM价格图表，了解每日变化。
VanEck Vietnam ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Vietnam ETF的最高价格是19.55。在10.10 - 19.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Vietnam ETF的绩效。
VanEck Vietnam ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Vietnam ETF（VNM）的最低价格为10.10。将其与当前的19.57和10.10 - 19.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VNM股票是什么时候拆分的？
VanEck Vietnam ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.98和64.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.98
- 开盘价
- 19.41
- 卖价
- 19.57
- 买价
- 19.87
- 最低价
- 19.36
- 最高价
- 19.58
- 交易量
- 1.730 K
- 日变化
- 3.11%
- 月变化
- 9.39%
- 6个月变化
- 62.54%
- 年变化
- 64.59%