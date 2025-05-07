- Visão do mercado
VNM: VanEck Vietnam ETF
A taxa do VNM para hoje mudou para 3.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.36 e o mais alto foi 19.58.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Vietnam ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VNM hoje?
Hoje VanEck Vietnam ETF (VNM) está avaliado em 19.57. O instrumento é negociado dentro de 19.36 - 19.58, o fechamento de ontem foi 18.98, e o volume de negociação atingiu 1730. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNM em tempo real.
As ações de VanEck Vietnam ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck Vietnam ETF está avaliado em 19.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 64.59% e USD. Monitore os movimentos de VNM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VNM?
Você pode comprar ações de VanEck Vietnam ETF (VNM) pelo preço atual 19.57. Ordens geralmente são executadas perto de 19.57 ou 19.87, enquanto 1730 e 0.82% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VNM?
Investir em VanEck Vietnam ETF envolve considerar a faixa anual 10.10 - 19.55 e o preço atual 19.57. Muitos comparam 9.39% e 62.54% antes de enviar ordens em 19.57 ou 19.87. Estude as mudanças diárias de preço de VNM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Vietnam ETF?
O maior preço de VanEck Vietnam ETF (VNM) no último ano foi 19.55. As ações oscilaram bastante dentro de 10.10 - 19.55, e a comparação com 18.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Vietnam ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Vietnam ETF?
O menor preço de VanEck Vietnam ETF (VNM) no ano foi 10.10. A comparação com o preço atual 19.57 e 10.10 - 19.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNM?
No passado VanEck Vietnam ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.98 e 64.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.98
- Open
- 19.41
- Bid
- 19.57
- Ask
- 19.87
- Low
- 19.36
- High
- 19.58
- Volume
- 1.730 K
- Mudança diária
- 3.11%
- Mudança mensal
- 9.39%
- Mudança de 6 meses
- 62.54%
- Mudança anual
- 64.59%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.