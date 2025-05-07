CotationsSections
VNM
VNM: VanEck Vietnam ETF

19.57 USD 0.59 (3.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VNM a changé de 3.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.36 et à un maximum de 19.58.

Suivez la dynamique VanEck Vietnam ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

VNM Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VNM aujourd'hui ?

L'action VanEck Vietnam ETF est cotée à 19.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 19.36 - 19.58, a clôturé hier à 18.98 et son volume d'échange a atteint 1730. Le graphique en temps réel du cours de VNM présente ces mises à jour.

L'action VanEck Vietnam ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck Vietnam ETF est actuellement valorisé à 19.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 64.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VNM.

Comment acheter des actions VNM ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck Vietnam ETF au cours actuel de 19.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.57 ou de 19.87, le 1730 et le 0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VNM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VNM ?

Investir dans VanEck Vietnam ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.10 - 19.55 et le prix actuel 19.57. Beaucoup comparent 9.39% et 62.54% avant de passer des ordres à 19.57 ou 19.87. Consultez le graphique du cours de VNM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Vietnam ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck Vietnam ETF l'année dernière était 19.55. Au cours de 10.10 - 19.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Vietnam ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Vietnam ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck Vietnam ETF (VNM) sur l'année a été 10.10. Sa comparaison avec 19.57 et 10.10 - 19.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VNM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VNM a-t-elle été divisée ?

VanEck Vietnam ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.98 et 64.59% après les opérations sur titres.

Range quotidien
19.36 19.58
Range Annuel
10.10 19.58
Clôture Précédente
18.98
Ouverture
19.41
Bid
19.57
Ask
19.87
Plus Bas
19.36
Plus Haut
19.58
Volume
1.730 K
Changement quotidien
3.11%
Changement Mensuel
9.39%
Changement à 6 Mois
62.54%
Changement Annuel
64.59%
