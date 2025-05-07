- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VNM: VanEck Vietnam ETF
Le taux de change de VNM a changé de 3.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.36 et à un maximum de 19.58.
Suivez la dynamique VanEck Vietnam ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNM Nouvelles
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Vietnam’s Market Reform Wave: A Market At A Turning Point
- VNM: Vietnam Stocks Keep Rising, Another 15% Of Upside Possible (BATS:VNM)
- Vietnam And Southeast Asia: Diversified Value And Growth
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Opinion: America’s raking in cash from Trump’s tariffs. Here’s why investors will benefit.
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- VNM And Nike: Vietnam Trade Deal Good, But Not Great, News (NYSE:NKE)
- VNM: Unpacking The Trade 'Deal' Impact (BATS:VNM)
- Assessing The Impact Of The U.S.-Vietnam Trade Deal
- Trump Secures ‘ZERO Tariff’ with Vietnam in Trade Deal - TipRanks.com
- Tariff rush lifts ASEAN exports, but BofA warns payback looms in H2
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Vinamilk Showcases Science-Driven Innovation and Wins Prestigious Awards at Global Dairy Congress 2025
- Tariffs Shift Asian Exports
- Peace Or Tragedy? Bullish Or Bearish?
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- Stock Market Races Back But Is Still Stuck In Tariff Tractor Beam
- VNM: Potential EM Upgrade Is Welcome, But Wait For A Price Pullback (BATS:VNM)
- Uncertain U.S. Tariff Policy Raises Risks For Trading Partners
- Vietnam Seeks to Boost U.S. Imports Amid Trade Talks - TipRanks.com
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VNM aujourd'hui ?
L'action VanEck Vietnam ETF est cotée à 19.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 19.36 - 19.58, a clôturé hier à 18.98 et son volume d'échange a atteint 1730. Le graphique en temps réel du cours de VNM présente ces mises à jour.
L'action VanEck Vietnam ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck Vietnam ETF est actuellement valorisé à 19.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 64.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VNM.
Comment acheter des actions VNM ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck Vietnam ETF au cours actuel de 19.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.57 ou de 19.87, le 1730 et le 0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VNM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VNM ?
Investir dans VanEck Vietnam ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.10 - 19.55 et le prix actuel 19.57. Beaucoup comparent 9.39% et 62.54% avant de passer des ordres à 19.57 ou 19.87. Consultez le graphique du cours de VNM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Vietnam ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Vietnam ETF l'année dernière était 19.55. Au cours de 10.10 - 19.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Vietnam ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Vietnam ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Vietnam ETF (VNM) sur l'année a été 10.10. Sa comparaison avec 19.57 et 10.10 - 19.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VNM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VNM a-t-elle été divisée ?
VanEck Vietnam ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.98 et 64.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.98
- Ouverture
- 19.41
- Bid
- 19.57
- Ask
- 19.87
- Plus Bas
- 19.36
- Plus Haut
- 19.58
- Volume
- 1.730 K
- Changement quotidien
- 3.11%
- Changement Mensuel
- 9.39%
- Changement à 6 Mois
- 62.54%
- Changement Annuel
- 64.59%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev