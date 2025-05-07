- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VNM: VanEck Vietnam ETF
VNM fiyatı bugün 2.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.50 ve Yüksek fiyatı olarak 19.58 aralığında işlem gördü.
VanEck Vietnam ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNM haberleri
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Vietnam’s Market Reform Wave: A Market At A Turning Point
- VNM: Vietnam Stocks Keep Rising, Another 15% Of Upside Possible (BATS:VNM)
- Vietnam And Southeast Asia: Diversified Value And Growth
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Opinion: America’s raking in cash from Trump’s tariffs. Here’s why investors will benefit.
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- VNM And Nike: Vietnam Trade Deal Good, But Not Great, News (NYSE:NKE)
- VNM: Unpacking The Trade 'Deal' Impact (BATS:VNM)
- Assessing The Impact Of The U.S.-Vietnam Trade Deal
- Trump Secures ‘ZERO Tariff’ with Vietnam in Trade Deal - TipRanks.com
- Tariff rush lifts ASEAN exports, but BofA warns payback looms in H2
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Vinamilk Showcases Science-Driven Innovation and Wins Prestigious Awards at Global Dairy Congress 2025
- Tariffs Shift Asian Exports
- Peace Or Tragedy? Bullish Or Bearish?
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- Stock Market Races Back But Is Still Stuck In Tariff Tractor Beam
- VNM: Potential EM Upgrade Is Welcome, But Wait For A Price Pullback (BATS:VNM)
- Uncertain U.S. Tariff Policy Raises Risks For Trading Partners
- Vietnam Seeks to Boost U.S. Imports Amid Trade Talks - TipRanks.com
Sıkça sorulan sorular
VNM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün VanEck Vietnam ETF hisse senedi 19.50 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 19.50 - 19.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 18.98 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 632 değerine ulaştı. VNM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
VanEck Vietnam ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
VanEck Vietnam ETF hisse senedi şu anda 19.50 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 64.00% ve USD değerlerini izler. VNM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VNM hisse senedi nasıl alınır?
VanEck Vietnam ETF hisselerini şu anki 19.50 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 19.50 ve Ask 19.80 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 632 ve günlük değişim oranı -0.15% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VNM fiyat hareketlerini takip edin.
VNM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
VanEck Vietnam ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.10 - 19.55 ve mevcut fiyatı 19.50 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 19.50 veya Ask 19.80 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 9.00% ve 6 aylık değişim oranı 61.96% değerlerini karşılaştırır. VNM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
VanEck Vietnam ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
VanEck Vietnam ETF hisse senedi yıllık olarak 19.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.10 - 19.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 18.98 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VanEck Vietnam ETF performansını takip edin.
VanEck Vietnam ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
VanEck Vietnam ETF (VNM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.10 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 19.50 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.10 - 19.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VNM fiyat hareketlerini izleyin.
VNM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
VanEck Vietnam ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 18.98 ve yıllık değişim oranı 64.00% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 18.98
- Açılış
- 19.53
- Satış
- 19.50
- Alış
- 19.80
- Düşük
- 19.50
- Yüksek
- 19.58
- Hacim
- 632
- Günlük değişim
- 2.74%
- Aylık değişim
- 9.00%
- 6 aylık değişim
- 61.96%
- Yıllık değişim
- 64.00%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki