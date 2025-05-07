- Panoramica
VNM: VanEck Vietnam ETF
Il tasso di cambio VNM ha avuto una variazione del 3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.36 e ad un massimo di 19.58.
Segui le dinamiche di VanEck Vietnam ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VNM oggi?
Oggi le azioni VanEck Vietnam ETF sono prezzate a 19.57. Viene scambiato all'interno di 19.36 - 19.58, la chiusura di ieri è stata 18.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 1730. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VNM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck Vietnam ETF pagano dividendi?
VanEck Vietnam ETF è attualmente valutato a 19.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 64.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VNM.
Come acquistare azioni VNM?
Puoi acquistare azioni VanEck Vietnam ETF al prezzo attuale di 19.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.57 o 19.87, mentre 1730 e 0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VNM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VNM?
Investire in VanEck Vietnam ETF implica considerare l'intervallo annuale 10.10 - 19.55 e il prezzo attuale 19.57. Molti confrontano 9.39% e 62.54% prima di effettuare ordini su 19.57 o 19.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VNM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Vietnam ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Vietnam ETF nell'ultimo anno è stato 19.55. All'interno di 10.10 - 19.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Vietnam ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Vietnam ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Vietnam ETF (VNM) nel corso dell'anno è stato 10.10. Confrontandolo con gli attuali 19.57 e 10.10 - 19.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VNM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VNM?
VanEck Vietnam ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.98 e 64.59%.
- Chiusura Precedente
- 18.98
- Apertura
- 19.41
- Bid
- 19.57
- Ask
- 19.87
- Minimo
- 19.36
- Massimo
- 19.58
- Volume
- 1.730 K
- Variazione giornaliera
- 3.11%
- Variazione Mensile
- 9.39%
- Variazione Semestrale
- 62.54%
- Variazione Annuale
- 64.59%
