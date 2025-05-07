クォートセクション
通貨 / VNM
VNM: VanEck Vietnam ETF

19.59 USD 0.61 (3.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VNMの今日の為替レートは、3.21%変化しました。日中、通貨は1あたり19.36の安値と19.60の高値で取引されました。

VanEck Vietnam ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VNM株の現在の価格は？

VanEck Vietnam ETFの株価は本日19.59です。19.36 - 19.60内で取引され、前日の終値は18.98、取引量は2660に達しました。VNMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck Vietnam ETFの株は配当を出しますか？

VanEck Vietnam ETFの現在の価格は19.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は64.76%やUSDにも注目します。VNMの動きはライブチャートで確認できます。

VNM株を買う方法は？

VanEck Vietnam ETFの株は現在19.59で購入可能です。注文は通常19.59または19.89付近で行われ、2660や0.93%が市場の動きを示します。VNMの最新情報はライブチャートで確認できます。

VNM株に投資する方法は？

VanEck Vietnam ETFへの投資では、年間の値幅10.10 - 19.60と現在の19.59を考慮します。注文は多くの場合19.59や19.89で行われる前に、9.50%や62.71%と比較されます。VNMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Vietnam ETFの株の最高値は？

VanEck Vietnam ETFの過去1年の最高値は19.60でした。10.10 - 19.60内で株価は大きく変動し、18.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Vietnam ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Vietnam ETFの株の最低値は？

VanEck Vietnam ETF(VNM)の年間最安値は10.10でした。現在の19.59や10.10 - 19.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNMの動きはライブチャートで確認できます。

VNMの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck Vietnam ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.98、64.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.36 19.60
1年のレンジ
10.10 19.60
以前の終値
18.98
始値
19.41
買値
19.59
買値
19.89
安値
19.36
高値
19.60
出来高
2.660 K
1日の変化
3.21%
1ヶ月の変化
9.50%
6ヶ月の変化
62.71%
1年の変化
64.76%
