VNM: VanEck Vietnam ETF
VNMの今日の為替レートは、3.21%変化しました。日中、通貨は1あたり19.36の安値と19.60の高値で取引されました。
VanEck Vietnam ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VNM株の現在の価格は？
VanEck Vietnam ETFの株価は本日19.59です。19.36 - 19.60内で取引され、前日の終値は18.98、取引量は2660に達しました。VNMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck Vietnam ETFの株は配当を出しますか？
VanEck Vietnam ETFの現在の価格は19.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は64.76%やUSDにも注目します。VNMの動きはライブチャートで確認できます。
VNM株を買う方法は？
VanEck Vietnam ETFの株は現在19.59で購入可能です。注文は通常19.59または19.89付近で行われ、2660や0.93%が市場の動きを示します。VNMの最新情報はライブチャートで確認できます。
VNM株に投資する方法は？
VanEck Vietnam ETFへの投資では、年間の値幅10.10 - 19.60と現在の19.59を考慮します。注文は多くの場合19.59や19.89で行われる前に、9.50%や62.71%と比較されます。VNMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Vietnam ETFの株の最高値は？
VanEck Vietnam ETFの過去1年の最高値は19.60でした。10.10 - 19.60内で株価は大きく変動し、18.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Vietnam ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Vietnam ETFの株の最低値は？
VanEck Vietnam ETF(VNM)の年間最安値は10.10でした。現在の19.59や10.10 - 19.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNMの動きはライブチャートで確認できます。
VNMの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck Vietnam ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.98、64.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.98
- 始値
- 19.41
- 買値
- 19.59
- 買値
- 19.89
- 安値
- 19.36
- 高値
- 19.60
- 出来高
- 2.660 K
- 1日の変化
- 3.21%
- 1ヶ月の変化
- 9.50%
- 6ヶ月の変化
- 62.71%
- 1年の変化
- 64.76%
