- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VNM: VanEck Vietnam ETF
Der Wechselkurs von VNM hat sich für heute um 3.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.36 bis zu einem Hoch von 19.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Vietnam ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNM News
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Vietnam’s Market Reform Wave: A Market At A Turning Point
- VNM: Vietnam Stocks Keep Rising, Another 15% Of Upside Possible (BATS:VNM)
- Vietnam And Southeast Asia: Diversified Value And Growth
- Dissent Emerges At The Fed, Trade Agreements Surge
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Opinion: America’s raking in cash from Trump’s tariffs. Here’s why investors will benefit.
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- VNM And Nike: Vietnam Trade Deal Good, But Not Great, News (NYSE:NKE)
- VNM: Unpacking The Trade 'Deal' Impact (BATS:VNM)
- Assessing The Impact Of The U.S.-Vietnam Trade Deal
- Trump Secures ‘ZERO Tariff’ with Vietnam in Trade Deal - TipRanks.com
- Tariff rush lifts ASEAN exports, but BofA warns payback looms in H2
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
- Vinamilk Showcases Science-Driven Innovation and Wins Prestigious Awards at Global Dairy Congress 2025
- Tariffs Shift Asian Exports
- Peace Or Tragedy? Bullish Or Bearish?
- Emerging Markets In Asia, Latin America Attract Investors Amid Trade Tensions
- Stock Market Races Back But Is Still Stuck In Tariff Tractor Beam
- VNM: Potential EM Upgrade Is Welcome, But Wait For A Price Pullback (BATS:VNM)
- Uncertain U.S. Tariff Policy Raises Risks For Trading Partners
- Vietnam Seeks to Boost U.S. Imports Amid Trade Talks - TipRanks.com
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VNM heute?
Die Aktie von VanEck Vietnam ETF (VNM) notiert heute bei 19.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von 19.36 - 19.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.98 und das Handelsvolumen erreichte 2660. Das Live-Chart von VNM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VNM Dividenden?
VanEck Vietnam ETF wird derzeit mit 19.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 64.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNM zu verfolgen.
Wie kaufe ich VNM-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck Vietnam ETF (VNM) zum aktuellen Kurs von 19.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.59 oder 19.89 platziert, während 2660 und 0.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VNM-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck Vietnam ETF müssen die jährliche Spanne 10.10 - 19.60 und der aktuelle Kurs 19.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.50% und 62.71%, bevor sie Orders zu 19.59 oder 19.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Vietnam ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Vietnam ETF (VNM) im vergangenen Jahr lag bei 19.60. Innerhalb von 10.10 - 19.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Vietnam ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Vietnam ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Vietnam ETF (VNM) im Laufe des Jahres betrug 10.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.59 und der Spanne 10.10 - 19.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VNM statt?
VanEck Vietnam ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.98 und 64.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.98
- Eröffnung
- 19.41
- Bid
- 19.59
- Ask
- 19.89
- Tief
- 19.36
- Hoch
- 19.60
- Volumen
- 2.660 K
- Tagesänderung
- 3.21%
- Monatsänderung
- 9.50%
- 6-Monatsänderung
- 62.71%
- Jahresänderung
- 64.76%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh