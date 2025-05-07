- Panorámica
VNM: VanEck Vietnam ETF
El tipo de cambio de VNM de hoy ha cambiado un 3.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.36, mientras que el máximo ha alcanzado 19.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Vietnam ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VNM hoy?
VanEck Vietnam ETF (VNM) se evalúa hoy en 19.59. El instrumento se negocia dentro de 19.36 - 19.60; el cierre de ayer ha sido 18.98 y el volumen comercial ha alcanzado 2660. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VNM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Vietnam ETF?
VanEck Vietnam ETF se evalúa actualmente en 19.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 64.76% y USD. Monitoree los movimientos de VNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VNM?
Puede comprar acciones de VanEck Vietnam ETF (VNM) al precio actual de 19.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.59 o 19.89, mientras que 2660 y 0.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VNM?
Invertir en VanEck Vietnam ETF implica tener en cuenta el rango anual 10.10 - 19.60 y el precio actual 19.59. Muchos comparan 9.50% y 62.71% antes de colocar órdenes en 19.59 o 19.89. Estudie los cambios diarios de precios de VNM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Vietnam ETF?
El precio más alto de VanEck Vietnam ETF (VNM) en el último año ha sido 19.60. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.10 - 19.60, una comparación con 18.98 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Vietnam ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Vietnam ETF?
El precio más bajo de VanEck Vietnam ETF (VNM) para el año ha sido 10.10. La comparación con los actuales 19.59 y 10.10 - 19.60 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VNM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VNM?
En el pasado, VanEck Vietnam ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.98 y 64.76% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.98
- Open
- 19.41
- Bid
- 19.59
- Ask
- 19.89
- Low
- 19.36
- High
- 19.60
- Volumen
- 2.660 K
- Cambio diario
- 3.21%
- Cambio mensual
- 9.50%
- Cambio a 6 meses
- 62.71%
- Cambio anual
- 64.76%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.