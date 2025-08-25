КотировкиРазделы
Валюты / TTE
Назад в Рынок акций США

TTE: TotalEnergies SE

62.08 USD 0.15 (0.24%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TTE за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.79, а максимальная — 62.23.

Следите за динамикой TotalEnergies SE. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TTE

Дневной диапазон
61.79 62.23
Годовой диапазон
52.78 69.79
Предыдущее закрытие
61.93
Open
61.80
Bid
62.08
Ask
62.38
Low
61.79
High
62.23
Объем
2.256 K
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
-0.72%
6-месячное изменение
-3.23%
Годовое изменение
-4.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.