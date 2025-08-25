Валюты / TTE
TTE: TotalEnergies SE
62.08 USD 0.15 (0.24%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTE за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.79, а максимальная — 62.23.
Следите за динамикой TotalEnergies SE. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TTE
Дневной диапазон
61.79 62.23
Годовой диапазон
52.78 69.79
- Предыдущее закрытие
- 61.93
- Open
- 61.80
- Bid
- 62.08
- Ask
- 62.38
- Low
- 61.79
- High
- 62.23
- Объем
- 2.256 K
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -0.72%
- 6-месячное изменение
- -3.23%
- Годовое изменение
- -4.29%
