TTE: TotalEnergies SE
61.20 USD 0.88 (1.42%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TTE de hoy ha cambiado un -1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.92, mientras que el máximo ha alcanzado 61.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TotalEnergies SE. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTE News
- TotalEnergies obtiene cuatro permisos de exploración offshore en Liberia
- TotalEnergies obtiene cuatro permisos de exploración costa afuera en Liberia
- TotalEnergies secures four offshore exploration permits in Liberia
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- TotalEnergies inicia construcción de los dos últimos grandes proyectos GGIP en Irak
- TotalEnergies inicia construcción de últimos proyectos GGIP en Irak
- TotalEnergies begins construction on final two major GGIP projects in Iraq
- 3 Top Energy Stocks to Buy Right Now
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Morgan Stanley downgrades NextDecade stock to Equalweight on lower cash flow outlook
- TotalEnergies (TTE) Secures New Exploration Permit off Congo Coast
- Chevron Targets 30,000 Bpd Output in Argentina's Vaca Muerta by 2025
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- TotalEnergies and KOGAS Sign a 10-Year LNG Supply Agreement
- TotalEnergies Signs LNG Pact With South Korea's KOGAS
- TotalEnergies to supply KOGAS with 1 million tons of LNG annually
- My Top 10 Dividend Stocks For September 2025: One Yields 12%-Plus
- TTE Expands Offshore Exploration Portfolio With Nigerian Licenses
- What's Going On With TotalEnergies Stock Tuesday? - TotalEnergies (NYSE:TTE)
- TotalEnergies secures first Nigerian exploration licenses in over a decade
- TTE & XING Mobility to Unlock High-Growth Battery Cooling Market
- TotalEnergies CEO to participate in Barclays energy conference
- Shell's Northern Lights CCS Project Begins CO2 Storage in Norway
- ExxonMobil's Structural Cost Savings Drive Market Leadership
Rango diario
60.92 61.63
Rango anual
52.78 69.79
- Cierres anteriores
- 62.08
- Open
- 61.29
- Bid
- 61.20
- Ask
- 61.50
- Low
- 60.92
- High
- 61.63
- Volumen
- 2.596 K
- Cambio diario
- -1.42%
- Cambio mensual
- -2.13%
- Cambio a 6 meses
- -4.60%
- Cambio anual
- -5.64%
