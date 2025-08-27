Devises / TTE
TTE: TotalEnergies SE
60.54 USD 0.86 (1.40%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TTE a changé de -1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.41 et à un maximum de 60.93.
Suivez la dynamique TotalEnergies SE. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché.
Range quotidien
60.41 60.93
Range Annuel
52.78 69.79
- Clôture Précédente
- 61.40
- Ouverture
- 60.77
- Bid
- 60.54
- Ask
- 60.84
- Plus Bas
- 60.41
- Plus Haut
- 60.93
- Volume
- 2.737 K
- Changement quotidien
- -1.40%
- Changement Mensuel
- -3.18%
- Changement à 6 Mois
- -5.63%
- Changement Annuel
- -6.66%
20 septembre, samedi