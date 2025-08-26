FiyatlarBölümler
Dövizler / TTE
Geri dön - Hisse senetleri

TTE: TotalEnergies SE

60.54 USD 0.86 (1.40%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TTE fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.41 ve Yüksek fiyatı olarak 60.93 aralığında işlem gördü.

TotalEnergies SE hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TTE haberleri

Günlük aralık
60.41 60.93
Yıllık aralık
52.78 69.79
Önceki kapanış
61.40
Açılış
60.77
Satış
60.54
Alış
60.84
Düşük
60.41
Yüksek
60.93
Hacim
2.737 K
Günlük değişim
-1.40%
Aylık değişim
-3.18%
6 aylık değişim
-5.63%
Yıllık değişim
-6.66%
21 Eylül, Pazar