TTE: TotalEnergies SE
60.54 USD 0.86 (1.40%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TTE ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.41 e ad un massimo di 60.93.
Segui le dinamiche di TotalEnergies SE. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
60.41 60.93
Intervallo Annuale
52.78 69.79
- Chiusura Precedente
- 61.40
- Apertura
- 60.77
- Bid
- 60.54
- Ask
- 60.84
- Minimo
- 60.41
- Massimo
- 60.93
- Volume
- 2.737 K
- Variazione giornaliera
- -1.40%
- Variazione Mensile
- -3.18%
- Variazione Semestrale
- -5.63%
- Variazione Annuale
- -6.66%
20 settembre, sabato