TTE: TotalEnergies SE

60.54 USD 0.86 (1.40%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TTE ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.41 e ad un massimo di 60.93.

Segui le dinamiche di TotalEnergies SE. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
60.41 60.93
Intervallo Annuale
52.78 69.79
Chiusura Precedente
61.40
Apertura
60.77
Bid
60.54
Ask
60.84
Minimo
60.41
Massimo
60.93
Volume
2.737 K
Variazione giornaliera
-1.40%
Variazione Mensile
-3.18%
Variazione Semestrale
-5.63%
Variazione Annuale
-6.66%
20 settembre, sabato