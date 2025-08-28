통화 / TTE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TTE: TotalEnergies SE
60.54 USD 0.86 (1.40%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TTE 환율이 오늘 -1.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.41이고 고가는 60.93이었습니다.
TotalEnergies SE 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTE News
- TotalEnergies, 리베리아 해상 탐사권 4건 확보
- TotalEnergies secures four offshore exploration permits in Liberia
- NextDecade 이사, 49억 원 상당 주식 매입
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- TotalEnergies, 이라크 GGIP 주요 프로젝트 2건 건설 착수
- TotalEnergies begins construction on final two major GGIP projects in Iraq
- 3 Top Energy Stocks to Buy Right Now
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Morgan Stanley downgrades NextDecade stock to Equalweight on lower cash flow outlook
- TotalEnergies (TTE) Secures New Exploration Permit off Congo Coast
- Chevron Targets 30,000 Bpd Output in Argentina's Vaca Muerta by 2025
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- TotalEnergies and KOGAS Sign a 10-Year LNG Supply Agreement
- TotalEnergies Signs LNG Pact With South Korea's KOGAS
- TotalEnergies to supply KOGAS with 1 million tons of LNG annually
- My Top 10 Dividend Stocks For September 2025: One Yields 12%-Plus
- TTE Expands Offshore Exploration Portfolio With Nigerian Licenses
- What's Going On With TotalEnergies Stock Tuesday? - TotalEnergies (NYSE:TTE)
- TotalEnergies secures first Nigerian exploration licenses in over a decade
- TTE & XING Mobility to Unlock High-Growth Battery Cooling Market
- TotalEnergies CEO to participate in Barclays energy conference
- Shell's Northern Lights CCS Project Begins CO2 Storage in Norway
- ExxonMobil's Structural Cost Savings Drive Market Leadership
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
일일 변동 비율
60.41 60.93
년간 변동
52.78 69.79
- 이전 종가
- 61.40
- 시가
- 60.77
- Bid
- 60.54
- Ask
- 60.84
- 저가
- 60.41
- 고가
- 60.93
- 볼륨
- 2.737 K
- 일일 변동
- -1.40%
- 월 변동
- -3.18%
- 6개월 변동
- -5.63%
- 년간 변동율
- -6.66%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K