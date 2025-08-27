Währungen / TTE
TTE: TotalEnergies SE
61.40 USD 0.20 (0.33%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTE hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.94 bis zu einem Hoch von 61.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die TotalEnergies SE-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
60.94 61.60
Jahresspanne
52.78 69.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.20
- Eröffnung
- 61.43
- Bid
- 61.40
- Ask
- 61.70
- Tief
- 60.94
- Hoch
- 61.60
- Volumen
- 3.666 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -1.81%
- 6-Monatsänderung
- -4.29%
- Jahresänderung
- -5.33%
