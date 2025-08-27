KurseKategorien
TTE: TotalEnergies SE

61.40 USD 0.20 (0.33%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TTE hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.94 bis zu einem Hoch von 61.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die TotalEnergies SE-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
60.94 61.60
Jahresspanne
52.78 69.79
Vorheriger Schlusskurs
61.20
Eröffnung
61.43
Bid
61.40
Ask
61.70
Tief
60.94
Hoch
61.60
Volumen
3.666 K
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
-1.81%
6-Monatsänderung
-4.29%
Jahresänderung
-5.33%
