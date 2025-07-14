Валюты / TITN
TITN: Titan Machinery Inc
19.55 USD 0.08 (0.41%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TITN за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.28, а максимальная — 19.68.
Следите за динамикой Titan Machinery Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.28 19.68
Годовой диапазон
13.10 23.40
- Предыдущее закрытие
- 19.47
- Open
- 19.53
- Bid
- 19.55
- Ask
- 19.85
- Low
- 19.28
- High
- 19.68
- Объем
- 378
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- -0.76%
- 6-месячное изменение
- 16.30%
- Годовое изменение
- 42.18%
