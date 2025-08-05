货币 / TITN
TITN: Titan Machinery Inc
19.28 USD 0.27 (1.38%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TITN汇率已更改-1.38%。当日，交易品种以低点19.25和高点19.82进行交易。
关注Titan Machinery Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TITN新闻
- 印度股市上涨；截至收盘印度S&P CNX NIFTY指数上涨0.36%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.36%
- 印度股市收低；截至收盘印度S&P CNX NIFTY指数下跌0.18%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.18%
- 印度股市上涨；截至收盘印度S&P CNX NIFTY指数上涨0.13%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.13%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.55%
- Titan Machinery (TITN) Q2 2026 Earnings Transcript
- Titan Machinery Margins Drop in Q2
- Titan Machinery Earnings Beat Estimates in Q2, Revenues Fall Y/Y
- Titan Machinery Inc. (TITN) Q2 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Titan Machinery beats Q2 2025 EPS forecast
- Titan Machinery Q2 FY2026 slides: European growth offsets global ag market decline
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Titan Machinery Revenue Falls 14% in Q2
- Titan Machinery earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Titan Machinery tops Q2 expectations despite challenging market
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.85%
- Bernstein initiates coverage on Titan Co stock with Outperform rating
- Titan Machinery Stock: That Was Painful (NASDAQ:TITN)
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.95%
- Jefferies raises Titan Co price target to INR3,800 from INR3,600, maintains Hold
- UBS raises Titan Company stock price target to INR3,600 on strong growth
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.30%
日范围
19.25 19.82
年范围
13.10 23.40
- 前一天收盘价
- 19.55
- 开盘价
- 19.64
- 卖价
- 19.28
- 买价
- 19.58
- 最低价
- 19.25
- 最高价
- 19.82
- 交易量
- 234
- 日变化
- -1.38%
- 月变化
- -2.13%
- 6个月变化
- 14.69%
- 年变化
- 40.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值