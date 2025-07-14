FiyatlarBölümler
TITN: Titan Machinery Inc

18.27 USD 0.93 (4.84%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TITN fiyatı bugün -4.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.18 ve Yüksek fiyatı olarak 19.13 aralığında işlem gördü.

Titan Machinery Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.18 19.13
Yıllık aralık
13.10 23.40
Önceki kapanış
19.20
Açılış
19.13
Satış
18.27
Alış
18.57
Düşük
18.18
Yüksek
19.13
Hacim
557
Günlük değişim
-4.84%
Aylık değişim
-7.26%
6 aylık değişim
8.69%
Yıllık değişim
32.87%
21 Eylül, Pazar