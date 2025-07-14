Dövizler / TITN
TITN: Titan Machinery Inc
18.27 USD 0.93 (4.84%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TITN fiyatı bugün -4.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.18 ve Yüksek fiyatı olarak 19.13 aralığında işlem gördü.
Titan Machinery Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TITN haberleri
- Titan Machinery (TITN) Q2 2026 Earnings Transcript
- Titan Machinery Margins Drop in Q2
- Titan Machinery Earnings Beat Estimates in Q2, Revenues Fall Y/Y
- Titan Machinery Inc. (TITN) Q2 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Titan Machinery beats Q2 2025 EPS forecast
- Titan Machinery Q2 FY2026 slides: European growth offsets global ag market decline
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Titan Machinery Revenue Falls 14% in Q2
- Titan Machinery earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Titan Machinery tops Q2 expectations despite challenging market
- Titan Machinery Stock: That Was Painful (NASDAQ:TITN)
Günlük aralık
18.18 19.13
Yıllık aralık
13.10 23.40
- Önceki kapanış
- 19.20
- Açılış
- 19.13
- Satış
- 18.27
- Alış
- 18.57
- Düşük
- 18.18
- Yüksek
- 19.13
- Hacim
- 557
- Günlük değişim
- -4.84%
- Aylık değişim
- -7.26%
- 6 aylık değişim
- 8.69%
- Yıllık değişim
- 32.87%
21 Eylül, Pazar