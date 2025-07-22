Divisas / TITN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TITN: Titan Machinery Inc
19.03 USD 0.52 (2.66%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TITN de hoy ha cambiado un -2.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.94, mientras que el máximo ha alcanzado 19.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Titan Machinery Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TITN News
- Las bolsas de valores de India cerraron con subidas; el Nifty 50 ganó un 0.36%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.36%
- Las bolsas de valores de India cerraron con caídas; el Nifty 50 perdió un 0.18%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.18%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.13%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.55%
- Titan Machinery (TITN) Q2 2026 Earnings Transcript
- Titan Machinery Margins Drop in Q2
- Titan Machinery Earnings Beat Estimates in Q2, Revenues Fall Y/Y
- Titan Machinery Inc. (TITN) Q2 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Titan Machinery beats Q2 2025 EPS forecast
- Titan Machinery Q2 FY2026 slides: European growth offsets global ag market decline
- Titan Machinery (TITN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Titan Machinery Revenue Falls 14% in Q2
- Titan Machinery earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Titan Machinery tops Q2 expectations despite challenging market
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.85%
- Bernstein initiates coverage on Titan Co stock with Outperform rating
- Titan Machinery Stock: That Was Painful (NASDAQ:TITN)
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.95%
- Jefferies raises Titan Co price target to INR3,800 from INR3,600, maintains Hold
- UBS raises Titan Company stock price target to INR3,600 on strong growth
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.30%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.12%
Rango diario
18.94 19.82
Rango anual
13.10 23.40
- Cierres anteriores
- 19.55
- Open
- 19.64
- Bid
- 19.03
- Ask
- 19.33
- Low
- 18.94
- High
- 19.82
- Volumen
- 807
- Cambio diario
- -2.66%
- Cambio mensual
- -3.40%
- Cambio a 6 meses
- 13.21%
- Cambio anual
- 38.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B