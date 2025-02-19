Валюты / SITE
SITE: SiteOne Landscape Supply Inc
140.98 USD 2.52 (1.82%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SITE за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.55, а максимальная — 141.38.
Следите за динамикой SiteOne Landscape Supply Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
SITE на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
138.55 141.38
Годовой диапазон
101.25 160.75
- Предыдущее закрытие
- 138.46
- Open
- 139.10
- Bid
- 140.98
- Ask
- 141.28
- Low
- 138.55
- High
- 141.38
- Объем
- 1.168 K
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 16.93%
- Годовое изменение
- -5.92%
