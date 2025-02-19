КотировкиРазделы
SITE: SiteOne Landscape Supply Inc

140.98 USD 2.52 (1.82%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SITE за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.55, а максимальная — 141.38.

Следите за динамикой SiteOne Landscape Supply Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
138.55 141.38
Годовой диапазон
101.25 160.75
Предыдущее закрытие
138.46
Open
139.10
Bid
140.98
Ask
141.28
Low
138.55
High
141.38
Объем
1.168 K
Дневное изменение
1.82%
Месячное изменение
-0.09%
6-месячное изменение
16.93%
Годовое изменение
-5.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.