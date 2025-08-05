Валюты / REZI
REZI: Resideo Technologies Inc
39.60 USD 0.66 (1.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REZI за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.52, а максимальная — 39.81.
Следите за динамикой Resideo Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
38.52 39.81
Годовой диапазон
14.18 39.83
- Предыдущее закрытие
- 38.94
- Open
- 38.52
- Bid
- 39.60
- Ask
- 39.90
- Low
- 38.52
- High
- 39.81
- Объем
- 5.295 K
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- 18.60%
- 6-месячное изменение
- 124.74%
- Годовое изменение
- 98.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.