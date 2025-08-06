通貨 / REZI
REZI: Resideo Technologies Inc
41.39 USD 1.74 (4.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REZIの今日の為替レートは、4.39%変化しました。日中、通貨は1あたり39.50の安値と41.66の高値で取引されました。
Resideo Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REZI News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- レシディオ・テクノロジーズの株価、37.37ドルで史上最高値を記録
- Resideo Technologies stock hits all-time high at 37.37 USD
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Resideo Technologies stock hits all-time high at 34.97 USD
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Resideo Technologies at Jefferies Conference: Strategic Moves and Spin-Off Plans
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at 33.12 USD
- QXO stock remains Outperform at William Blair as M&A activity heats up
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Resideo technologies (REZI) 10% owners buy shares worth $20.6m
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Resideo technologies (REZI) sees buys worth $35.2m by CD&R group
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Why Is Resideo Technologies Stock Surging Tuesday? - Resideo Technologies (NYSE:REZI)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at $29.74
- Morgan Stanley upgrades Resideo Technologies stock to Overweight on earnings potential
- Resideo at Oppenheimer Conference: Strategic Moves Unveiled
- Ariel Focus Fund Q2 2025 Commentary
- Top 2 Industrials Stocks That May Plunge In August - AECOM (NYSE:ACM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Resideo Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:REZI)
- Resideo Technologies, Inc. (REZI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
39.50 41.66
1年のレンジ
14.18 41.66
- 以前の終値
- 39.65
- 始値
- 40.23
- 買値
- 41.39
- 買値
- 41.69
- 安値
- 39.50
- 高値
- 41.66
- 出来高
- 4.192 K
- 1日の変化
- 4.39%
- 1ヶ月の変化
- 23.96%
- 6ヶ月の変化
- 134.90%
- 1年の変化
- 107.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K