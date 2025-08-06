クォートセクション
通貨 / REZI
株に戻る

REZI: Resideo Technologies Inc

41.39 USD 1.74 (4.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

REZIの今日の為替レートは、4.39%変化しました。日中、通貨は1あたり39.50の安値と41.66の高値で取引されました。

Resideo Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REZI News

1日のレンジ
39.50 41.66
1年のレンジ
14.18 41.66
以前の終値
39.65
始値
40.23
買値
41.39
買値
41.69
安値
39.50
高値
41.66
出来高
4.192 K
1日の変化
4.39%
1ヶ月の変化
23.96%
6ヶ月の変化
134.90%
1年の変化
107.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K