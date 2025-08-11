Devises / REZI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
REZI: Resideo Technologies Inc
42.03 USD 0.64 (1.55%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de REZI a changé de 1.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.33 et à un maximum de 42.98.
Suivez la dynamique Resideo Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REZI Nouvelles
- Oppenheimer relève l’objectif de cours de Resideo Technologies à 48€
- Resideo Technologies stock price target raised to $48 by Oppenheimer
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Flowserve nomme Alice DeBiasio nouvelle présidente de la division Flow Control
- Jim Cramer recommande d'acheter cette action industrielle, la qualifiant de "vraiment trop bon marché" | Benzinga France
- Le titre de Resideo Technologies atteint un niveau record à 37,37€
- Resideo Technologies stock hits all-time high at 37.37 USD
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Resideo Technologies stock hits all-time high at 34.97 USD
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Resideo Technologies at Jefferies Conference: Strategic Moves and Spin-Off Plans
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at 33.12 USD
- QXO stock remains Outperform at William Blair as M&A activity heats up
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Resideo technologies (REZI) 10% owners buy shares worth $20.6m
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Resideo technologies (REZI) sees buys worth $35.2m by CD&R group
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Why Is Resideo Technologies Stock Surging Tuesday? - Resideo Technologies (NYSE:REZI)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at $29.74
- Morgan Stanley upgrades Resideo Technologies stock to Overweight on earnings potential
- Resideo at Oppenheimer Conference: Strategic Moves Unveiled
Range quotidien
41.33 42.98
Range Annuel
14.18 42.98
- Clôture Précédente
- 41.39
- Ouverture
- 42.40
- Bid
- 42.03
- Ask
- 42.33
- Plus Bas
- 41.33
- Plus Haut
- 42.98
- Volume
- 5.511 K
- Changement quotidien
- 1.55%
- Changement Mensuel
- 25.88%
- Changement à 6 Mois
- 138.54%
- Changement Annuel
- 110.26%
20 septembre, samedi