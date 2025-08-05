货币 / REZI
REZI: Resideo Technologies Inc
40.06 USD 0.46 (1.16%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REZI汇率已更改1.16%。当日，交易品种以低点39.55和高点40.10进行交易。
关注Resideo Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
REZI新闻
- Resideo Technologies股价创历史新高达37.37美元
- Resideo Technologies stock hits all-time high at 37.37 USD
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Resideo Technologies stock hits all-time high at 34.97 USD
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Resideo Technologies at Jefferies Conference: Strategic Moves and Spin-Off Plans
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at 33.12 USD
- QXO stock remains Outperform at William Blair as M&A activity heats up
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Resideo technologies (REZI) 10% owners buy shares worth $20.6m
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Resideo technologies (REZI) sees buys worth $35.2m by CD&R group
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Why Is Resideo Technologies Stock Surging Tuesday? - Resideo Technologies (NYSE:REZI)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at $29.74
- Morgan Stanley upgrades Resideo Technologies stock to Overweight on earnings potential
- Resideo at Oppenheimer Conference: Strategic Moves Unveiled
- Ariel Focus Fund Q2 2025 Commentary
- Top 2 Industrials Stocks That May Plunge In August - AECOM (NYSE:ACM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Resideo Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:REZI)
- Resideo Technologies, Inc. (REZI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Resideo Technologies (REZI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
日范围
39.55 40.10
年范围
14.18 40.32
- 前一天收盘价
- 39.60
- 开盘价
- 39.77
- 卖价
- 40.06
- 买价
- 40.36
- 最低价
- 39.55
- 最高价
- 40.10
- 交易量
- 508
- 日变化
- 1.16%
- 月变化
- 19.98%
- 6个月变化
- 127.36%
- 年变化
- 100.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值