Moedas / REZI
REZI: Resideo Technologies Inc
40.76 USD 1.11 (2.80%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REZI para hoje mudou para 2.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.50 e o mais alto foi 40.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Resideo Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
REZI Notícias
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Ações da Resideo Technologies atingem máxima histórica de US$ 37,37
- Resideo Technologies stock hits all-time high at 37.37 USD
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- Resideo Technologies stock hits all-time high at 34.97 USD
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Resideo Technologies at Jefferies Conference: Strategic Moves and Spin-Off Plans
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at 33.12 USD
- QXO stock remains Outperform at William Blair as M&A activity heats up
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Resideo technologies (REZI) 10% owners buy shares worth $20.6m
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Resideo technologies (REZI) sees buys worth $35.2m by CD&R group
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Why Is Resideo Technologies Stock Surging Tuesday? - Resideo Technologies (NYSE:REZI)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- Resideo Technologies stock hits 52-week high at $29.74
- Morgan Stanley upgrades Resideo Technologies stock to Overweight on earnings potential
- Resideo at Oppenheimer Conference: Strategic Moves Unveiled
- Ariel Focus Fund Q2 2025 Commentary
- Top 2 Industrials Stocks That May Plunge In August - AECOM (NYSE:ACM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Resideo Technologies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:REZI)
- Resideo Technologies, Inc. (REZI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
39.50 40.91
Faixa anual
14.18 40.91
- Fechamento anterior
- 39.65
- Open
- 40.23
- Bid
- 40.76
- Ask
- 41.06
- Low
- 39.50
- High
- 40.91
- Volume
- 1.016 K
- Mudança diária
- 2.80%
- Mudança mensal
- 22.07%
- Mudança de 6 meses
- 131.33%
- Mudança anual
- 103.90%
