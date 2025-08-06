통화 / REZI
REZI: Resideo Technologies Inc
42.03 USD 0.64 (1.55%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
REZI 환율이 오늘 1.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.33이고 고가는 42.98이었습니다.
Resideo Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
REZI News
- 레지데오 테크놀로지스, Oppenheimer 목표 주가 $48로 상향
- Resideo Technologies, 사상 최고치인 37.37 USD 기록
일일 변동 비율
41.33 42.98
년간 변동
14.18 42.98
- 이전 종가
- 41.39
- 시가
- 42.40
- Bid
- 42.03
- Ask
- 42.33
- 저가
- 41.33
- 고가
- 42.98
- 볼륨
- 5.511 K
- 일일 변동
- 1.55%
- 월 변동
- 25.88%
- 6개월 변동
- 138.54%
- 년간 변동율
- 110.26%
