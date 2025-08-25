КотировкиРазделы
PRIM: Primoris Services Corporation

120.42 USD 3.16 (2.56%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRIM за сегодня изменился на -2.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.64, а максимальная — 124.00.

Следите за динамикой Primoris Services Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
118.64 124.00
Годовой диапазон
49.10 125.35
Предыдущее закрытие
123.58
Open
123.72
Bid
120.42
Ask
120.72
Low
118.64
High
124.00
Объем
1.574 K
Дневное изменение
-2.56%
Месячное изменение
3.73%
6-месячное изменение
110.52%
Годовое изменение
108.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.