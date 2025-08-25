Валюты / PRIM
PRIM: Primoris Services Corporation
120.42 USD 3.16 (2.56%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRIM за сегодня изменился на -2.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.64, а максимальная — 124.00.
Следите за динамикой Primoris Services Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
118.64 124.00
Годовой диапазон
49.10 125.35
- Предыдущее закрытие
- 123.58
- Open
- 123.72
- Bid
- 120.42
- Ask
- 120.72
- Low
- 118.64
- High
- 124.00
- Объем
- 1.574 K
- Дневное изменение
- -2.56%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- 110.52%
- Годовое изменение
- 108.99%
