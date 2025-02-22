КотировкиРазделы
PFIS: Peoples Financial Services Corp

51.28 USD 1.04 (1.99%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFIS за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.00, а максимальная — 52.85.

Следите за динамикой Peoples Financial Services Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.00 52.85
Годовой диапазон
38.90 59.70
Предыдущее закрытие
52.32
Open
52.33
Bid
51.28
Ask
51.58
Low
51.00
High
52.85
Объем
57
Дневное изменение
-1.99%
Месячное изменение
-1.14%
6-месячное изменение
15.47%
Годовое изменение
9.11%
