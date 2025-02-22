Валюты / PFIS
PFIS: Peoples Financial Services Corp
51.28 USD 1.04 (1.99%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFIS за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.00, а максимальная — 52.85.
Следите за динамикой Peoples Financial Services Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PFIS
Дневной диапазон
51.00 52.85
Годовой диапазон
38.90 59.70
- Предыдущее закрытие
- 52.32
- Open
- 52.33
- Bid
- 51.28
- Ask
- 51.58
- Low
- 51.00
- High
- 52.85
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -1.99%
- Месячное изменение
- -1.14%
- 6-месячное изменение
- 15.47%
- Годовое изменение
- 9.11%
