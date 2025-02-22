KurseKategorien
PFIS: Peoples Financial Services Corp

52.98 USD 1.27 (2.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PFIS hat sich für heute um 2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.48 bis zu einem Hoch von 53.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Peoples Financial Services Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
51.48 53.05
Jahresspanne
38.90 59.70
Vorheriger Schlusskurs
51.71
Eröffnung
52.00
Bid
52.98
Ask
53.28
Tief
51.48
Hoch
53.05
Volumen
260
Tagesänderung
2.46%
Monatsänderung
2.14%
6-Monatsänderung
19.30%
Jahresänderung
12.72%
