Währungen / PFIS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PFIS: Peoples Financial Services Corp
52.98 USD 1.27 (2.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFIS hat sich für heute um 2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.48 bis zu einem Hoch von 53.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Peoples Financial Services Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFIS News
- Why Peoples Financial Services (PFIS) is a Great Dividend Stock Right Now
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Peoples Financial Services: Still Not Ready For An Upgrade (PFIS)
- Why Peoples Financial Services (PFIS) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Peoples Fin earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Profusa stock falls after announcing $1 million Bitcoin investment
- Peoples Financial Services declares third quarter dividend
- Peoples Financial Services (PFIS) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Peoples Financial Q1 2025 presentation highlights robust growth and stable asset quality
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Peoples Financial Services Corp. Announces Completion of Private Placement of $85.0 Million of Subordinated Notes
- peoples financial services updates bylaws to clarify leadership roles
- Peoples Financial: 5% Dividend Yield, Positive Earnings Outlook On Acquisition (PFIS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- KBRA Assigns Ratings for Peoples Financial Services Corp.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
51.48 53.05
Jahresspanne
38.90 59.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.71
- Eröffnung
- 52.00
- Bid
- 52.98
- Ask
- 53.28
- Tief
- 51.48
- Hoch
- 53.05
- Volumen
- 260
- Tagesänderung
- 2.46%
- Monatsänderung
- 2.14%
- 6-Monatsänderung
- 19.30%
- Jahresänderung
- 12.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K