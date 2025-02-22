FiyatlarBölümler
Dövizler / PFIS
Geri dön - Hisse senetleri

PFIS: Peoples Financial Services Corp

51.31 USD 1.67 (3.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PFIS fiyatı bugün -3.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.04 ve Yüksek fiyatı olarak 52.93 aralığında işlem gördü.

Peoples Financial Services Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFIS haberleri

Günlük aralık
51.04 52.93
Yıllık aralık
38.90 59.70
Önceki kapanış
52.98
Açılış
52.93
Satış
51.31
Alış
51.61
Düşük
51.04
Yüksek
52.93
Hacim
171
Günlük değişim
-3.15%
Aylık değişim
-1.08%
6 aylık değişim
15.54%
Yıllık değişim
9.17%
21 Eylül, Pazar