PFIS: Peoples Financial Services Corp

51.31 USD 1.67 (3.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PFIS a changé de -3.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.04 et à un maximum de 52.93.

Suivez la dynamique Peoples Financial Services Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
51.04 52.93
Range Annuel
38.90 59.70
Clôture Précédente
52.98
Ouverture
52.93
Bid
51.31
Ask
51.61
Plus Bas
51.04
Plus Haut
52.93
Volume
171
Changement quotidien
-3.15%
Changement Mensuel
-1.08%
Changement à 6 Mois
15.54%
Changement Annuel
9.17%
