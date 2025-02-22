Devises / PFIS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PFIS: Peoples Financial Services Corp
51.31 USD 1.67 (3.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PFIS a changé de -3.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.04 et à un maximum de 52.93.
Suivez la dynamique Peoples Financial Services Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFIS Nouvelles
- Why Peoples Financial Services (PFIS) is a Great Dividend Stock Right Now
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Peoples Financial Services: Still Not Ready For An Upgrade (PFIS)
- Why Peoples Financial Services (PFIS) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Peoples Fin earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Profusa stock falls after announcing $1 million Bitcoin investment
- Peoples Financial Services declares third quarter dividend
- Peoples Financial Services (PFIS) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Peoples Financial Q1 2025 presentation highlights robust growth and stable asset quality
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Peoples Financial Services Corp. Announces Completion of Private Placement of $85.0 Million of Subordinated Notes
- peoples financial services updates bylaws to clarify leadership roles
- Peoples Financial: 5% Dividend Yield, Positive Earnings Outlook On Acquisition (PFIS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- KBRA Assigns Ratings for Peoples Financial Services Corp.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
51.04 52.93
Range Annuel
38.90 59.70
- Clôture Précédente
- 52.98
- Ouverture
- 52.93
- Bid
- 51.31
- Ask
- 51.61
- Plus Bas
- 51.04
- Plus Haut
- 52.93
- Volume
- 171
- Changement quotidien
- -3.15%
- Changement Mensuel
- -1.08%
- Changement à 6 Mois
- 15.54%
- Changement Annuel
- 9.17%
20 septembre, samedi