货币 / PFIS
PFIS: Peoples Financial Services Corp
52.18 USD 0.90 (1.76%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PFIS汇率已更改1.76%。当日，交易品种以低点50.87和高点52.29进行交易。
关注Peoples Financial Services Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFIS新闻
- Why Peoples Financial Services (PFIS) is a Great Dividend Stock Right Now
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Peoples Financial Services: Still Not Ready For An Upgrade (PFIS)
- Why Peoples Financial Services (PFIS) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Peoples Fin earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Profusa stock falls after announcing $1 million Bitcoin investment
- Peoples Financial Services declares third quarter dividend
- Peoples Financial Services (PFIS) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Peoples Financial Q1 2025 presentation highlights robust growth and stable asset quality
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Peoples Financial Services Corp. Announces Completion of Private Placement of $85.0 Million of Subordinated Notes
- peoples financial services updates bylaws to clarify leadership roles
- Peoples Financial: 5% Dividend Yield, Positive Earnings Outlook On Acquisition (PFIS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- KBRA Assigns Ratings for Peoples Financial Services Corp.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
日范围
50.87 52.29
年范围
38.90 59.70
- 前一天收盘价
- 51.28
- 开盘价
- 51.38
- 卖价
- 52.18
- 买价
- 52.48
- 最低价
- 50.87
- 最高价
- 52.29
- 交易量
- 74
- 日变化
- 1.76%
- 月变化
- 0.60%
- 6个月变化
- 17.50%
- 年变化
- 11.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值