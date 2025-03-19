КотировкиРазделы
PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF

28.36 USD 0.44 (1.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PBW за сегодня изменился на 1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.12, а максимальная — 28.53.

Следите за динамикой Invesco WilderHill Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.12 28.53
Годовой диапазон
13.19 28.53
Предыдущее закрытие
27.92
Open
28.17
Bid
28.36
Ask
28.66
Low
28.12
High
28.53
Объем
2.556 K
Дневное изменение
1.58%
Месячное изменение
15.80%
6-месячное изменение
81.21%
Годовое изменение
41.87%
