PBW: Invesco WilderHill Clean Energy ETF
28.36 USD 0.44 (1.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBW за сегодня изменился на 1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.12, а максимальная — 28.53.
Следите за динамикой Invesco WilderHill Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PBW
Дневной диапазон
28.12 28.53
Годовой диапазон
13.19 28.53
- Предыдущее закрытие
- 27.92
- Open
- 28.17
- Bid
- 28.36
- Ask
- 28.66
- Low
- 28.12
- High
- 28.53
- Объем
- 2.556 K
- Дневное изменение
- 1.58%
- Месячное изменение
- 15.80%
- 6-месячное изменение
- 81.21%
- Годовое изменение
- 41.87%
21 сентября, воскресенье